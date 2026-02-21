Arteta bác bỏ định kiến 'chuyên gia hụt bước cuối'

AnhHLV Mikel Arteta khẳng định từ "chuyên gia hụt bước cuối" không nằm trong từ điển của ông, sau khi Arsenal hòa Wolves và đối mặt hoài nghi về bản lĩnh ở giai đoạn quyết định của Ngoại hạng Anh.

Trận hòa CLB bét bảng Wolves 2-2 hôm 18/2 khiến Arsenal có nguy cơ bị Man City rút ngắn cách biệt xuống hai điểm. Do hai đội sẽ đối đầu trực tiếp trên sân Etihad ngày 18/4, Man City sẽ vô địch nếu toàn thắng 12 trận còn lại.

Trong 7 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, "Pháo thủ" chỉ thắng hai, hòa bốn, thua một, giành 10 điểm và rơi 11 điểm. Vì thế, Arsenal lại bị nghi ngờ về bản lĩnh và sự ổn định ở giai đoạn then chốt, trong bối cảnh đã về nhì Ngoại hạng Anh ba mùa liên tiếp.

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal ngày 20/2. Ảnh: Arsenal FC

Trước những lời chỉ trích cho rằng Arsenal là "đội bóng yếu vía, chuyên gia hụt bước cuối" (bottlers), Arteta phản bác: "Đó là quan điểm cá nhân và cần được tôn trọng. Khi bạn mất hai điểm theo cách như vậy, bạn phải chấp nhận. Nhưng từ đó không nằm trong từ điển của tôi. Tôi không nghĩ bất kỳ ai cố tình làm điều đó".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận trách nhiệm về phong độ của đội bóng: "Khi chúng tôi không đạt chuẩn, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi chưa từng đổ lỗi cho cá nhân nào. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm, đó là tôi", ông nhấn mạnh.

Dù sảy chân tại Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn còn nguyên cơ hội trên các mặt trận. Ngoài Ngoại hạng Anh, CLB thành London đã vào vòng 1/8 Champions League, sẽ gặp Mansfield Town ở vòng năm Cup FA ngày 7/3 và đại chiến Man City ở chung kết Cup Liên đoàn ngày 22/3.

Arteta hài lòng với vị thế hiện tại, đồng thời xem trận derby với Tottenham ở vòng 27 là cơ hội để học trò chứng minh bản lĩnh. "Điều tôi quan tâm là chương tiếp theo. Chúng tôi sẽ phản ứng ra sao và tự viết nên số phận của mình thế nào từ đây?", HLV 43 tuổi bày tỏ. "Chúng tôi không thể thay đổi điều đã xảy ra, nhưng hoàn toàn có thể quyết định điều gì sẽ đến tiếp theo".

Theo Arteta, yêu cầu đặt ra với cầu thủ luôn ở mức rất cao, nhưng phải song hành với sự ủng hộ tương xứng. "Nếu muốn đòi hỏi cao, bạn cũng phải hỗ trợ họ ở mức cao như vậy. Tôi yêu họ như những đứa con của mình. Điều họ cần là sự thật và sự tin tưởng", ông khẳng định.

Về lực lượng, Arteta cho biết Martin Odegaard, Kai Havertz nhiều khả năng sẽ tái xuất, còn Leandro Trossard và Bukayo Saka - những cầu thủ rời sân sớm trong trận hòa Wolves - đều đủ thể lực đá chính trước Tottenham. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha để ngỏ khả năng sử dụng Saka và Havertz ở vai trò số 10, song nhấn mạnh việc phân bổ khối lượng vận động sẽ phụ thuộc vào thể trạng cụ thể của từng cầu thủ.

Hồng Duy (theo EPSN, Sky Sports)