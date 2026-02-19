Arsenal có thể sụp đổ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

AnhCựu danh thủ Paul Merson cảnh báo Arsenal có nguy cơ hụt hơi nếu không cải thiện bản lĩnh và sự ổn định ở giai đoạn then chốt, sau trận hòa Wolves 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Molineux tối 18/2, Bukayo Saka đánh đầu mở tỷ số ngay phút 5. Đầu hiệp hai, lợi thế nhân đôi cho Arsenal khi hậu vệ Piero Hincapie dứt điểm thành bàn từ một pha dâng cao.

Nhưng trong phần còn lại, "Pháo thủ" lùi sâu đội hình, nhường thế trận cho Wolves và trả giá đắt. Phút 61, Hugo Bueno rút ngắn tỷ số bằng siêu phẩm cứa lòng. Đến phút bù, sai lầm phối hợp giữa Gabriel và thủ môn David Raya tạo điều kiện để Tom Edozie dứt điểm dẫn đến pha phản lưới của Riccardo Calafiori, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Các cầu thủ Arsenal thất vọng sau khi Wolves gỡ hòa 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh trên sân Molineux, Wolverhampton, Anh ngày 18/2/2026. Ảnh: Reuters

Trên Sky Sports, cựu tiền vệ Paul Merson cho rằng Arsenal đã phải trả giá vì thi đấu dưới sức. "Nếu họ chơi với tốc độ cao, Wolves không thể theo kịp. Nhưng khi thi đấu chậm, thiếu năng lượng và chuyền hỏng nhiều, bạn luôn để đối thủ có cơ hội", ông bình luận. "Bạn không thể chơi với nhịp độ thấp như vậy. Khi Wolves gỡ 2-2, Arsenal mới thể hiện sự khẩn trương, nhưng trước đó thì không. Từ giờ đến cuối mùa, mỗi trận đều là chung kết".

Hai trận hòa liên tiếp trước Brentford và Wolves khiến Arsenal nguy cơ bị Man City rút ngắn cách biệt xuống hai điểm. Họ còn chuyến hành quân tới sân Etihad vào ngày 18/4 - trận đấu có thể mang tính bản lề cho chức vô địch.

"Nếu Man City thắng tất cả các trận còn lại, họ sẽ vô địch", Merson nói và dự đoán Arsenal sẽ đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội trong những ngày tới. "Mọi thứ sẽ bùng lên. Những từ như hụt hơi sẽ được nhắc đến nhiều. Hòa trên sân Brentford rồi dẫn hai bàn trước đội cuối bảng mà không thắng, áp lực sẽ rất lớn".

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Mikel Arteta bày tỏ sự bực tức, thừa nhận Arsenal không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong hiệp hai và phải cải thiện rất nhiều.

Merson, cựu tiền vệ khoác áo Arsenal giai đoạn 1985-1997, cho biết ông bất ngờ với giọng điệu nghiêm khắc của Arteta. "Đây là lần hiếm hoi tôi thấy ông ấy không còn lạc quan. Điều đó cho thấy ngay cả trong nội bộ đội bóng cũng đang có sự lo lắng", cựu danh thủ người Anh chia sẻ.

Chuyên gia Alan Smith cũng nhận định Arsenal đang chịu áp lực tâm lý lớn. Theo ông, việc để đánh rơi chiến thắng khi đã dẫn 2-0 trước CLB bét bảng phản ánh sự thiếu ổn định trong những thời điểm then chốt. "Bạn có thể sở hữu đội hình tốt, nhưng nếu không giữ được sự điềm tĩnh dưới áp lực, mọi lợi thế đều có thể biến mất", Smith phân tích.

Ở vòng 27 Ngoại hạng Anh cuối tuần này, Man City gặp Newcastle, trước khi Arsenal làm khách của Tottenham. Theo Merson, nếu Man City giành trọn ba điểm ở vòng tới, đà tâm lý có thể đổi chiều hoàn toàn, theo hướng thuận lợi cho thầy trò Pep Guardiola

Hồng Duy (theo Sky Sports)