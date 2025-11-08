Arteta: 'Arsenal không cần những lời khen ngợi'

AnhHLV Mikel Arteta không quan tâm đến những lời ca ngợi, mà muốn Arsenal tiếp tục cải thiện khi gặp Sunderland ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

"Chúng tôi không cần được khen ngợi, mà phải tiếp tục làm được điều đó, rồi lại làm tốt hơn", Arteta nói trong buổi họp báo ngày 7/11. "Hôm nay, chúng tôi tập luyện hết sức, cố gắng cải thiện, làm rõ cho từng cầu thủ hiểu về trận đấu, và ngày mai là lúc thể hiện tất cả trên sân".

Arsenal đang khởi đầu mùa giải như mơ. Trận thắng 3-0 trên sân Slavia Prague ở lượt bốn Champions League hồi giữa tuần không chỉ giúp họ nối dài mạch toàn thắng lên con số 10 trên mọi đấu trường, mà còn giữ sạch lưới trận thứ 8 liên tiếp - kỷ lục trong lịch sử 138 năm của CLB.

Đây cũng là lần đầu tiên Arsenal thắng 8 trận liên tiếp mà không thủng lưới, vượt thành tích của thế hệ dưới trướng HLV George Graham năm 1987 với 7 trận. Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ hai CLB từng làm được điều tương tự, và lần gần nhất đã cách đây hơn một thế kỷ, là Liverpool năm 1920 và Preston North End năm 1889.

HLV Mikel Arteta vui mừng sau trận Arsenal thắng Slavia Prague 3-0 ở lượt thứ tư vòng bảng Champions League trên sân Fortuna Arena, Prague, CH Czech ngày 4/11. Ảnh: Arsenal FC

Ở cấp độ châu Âu, Arsenal cũng trở thành đội bóng Anh thứ hai trong lịch sử Cup C1 châu Âu/Champions League thắng 4 trận đầu mùa mà không để lọt lưới, sau Leeds United mùa 1969-1970. Tính trên mọi đấu trường, đội bóng của Mikel Arteta đã trải qua 12 giờ 56 phút giữ sạch lưới, từ khi bị Nick Woltemade chọc thủng lưới trong trận thắng Newcastle 2-1 ngày 28/9.

Mạch 8 trận trắng lưới cũng giúp Arsenal cân bằng kỷ lục tồn tại từ năm 1903, khi đội còn thi đấu ở hạng Nhì. Trong chuỗi này, "Pháo thủ" chỉ để đối phương có 12 cú sút trúng đích. Làm khách của Sunderland, họ sẽ hướng tới trận thứ 9 liên tiếp - bước gần hơn tới kỷ lục 11 trận giữ sạch lưới của Liverpool mùa 2005-2006.

Đây cũng là lần đầu tiên Arsenal đạt chuỗi 10 trận thắng dưới thời Arteta, và là thành tích tốt nhất kể từ chuỗi 11 trận giai đoạn tháng 8-10/2018 dưới thời Unai Emery. Trong toàn bộ lịch sử CLB, chỉ năm lần Arsenal thắng dài hơn thế, với kỷ lục vẫn thuộc về thầy trò George Graham là 14 trận thắng liên tiếp năm 1987.

Cặp trung vệ Gabriel Magalhaes và William Saliba chia vui sau trận. Ảnh: Arsenal FC

Arteta khẳng định Arsenal vẫn có thể tiến bộ, đồng thời cảnh báo về sức mạnh của Sunderland - CLB bất bại trên sân nhà mùa này và đang đứng thứ tư. "Mỗi ngày bạn học thêm từ đội bóng của mình, từ cầu thủ, từ đối thủ, tất cả đều là thông tin quý giá", ông nói. "Trận đấu tới sẽ rất khác với Slavia Prague hay tuần trước. Chúng tôi cần đọc trận đấu thật nhanh, hiểu yêu cầu của nó và tìm cách chơi tốt hơn đối thủ".

Nếu thắng Sunderland, Arsenal sẽ nới rộng cách biệt lên 9 điểm so với Man City - đội tiếp Liverpool ngày 9/11. Tuy nhiên, Arteta bác bỏ ý kiến cho rằng chỉ Arsenal mới có thể ngăn chính mình vô địch Ngoại hạng Anh. "Tôi không đồng ý", ông nói. "Bất cứ đội nào cũng có năng lực và niềm tin để làm được điều đó. Chúng tôi hiểu sức mạnh và cả điểm cần cải thiện của mình. Điều duy nhất cần tập trung là trận đấu tiếp theo".

Dù không muốn bàn về cuộc đua vô địch, HLV 42 tuổi thừa nhận chuyến làm khách tại Sunderland là cột mốc quan trọng trong hành trình của Arsenal mùa này. "Cuối tuần nào cũng quan trọng, có tuần có thể mang tính quyết định hơn", Arteta bày tỏ. "Nhưng để đạt mục tiêu, bạn phải giành đủ điểm. Ba điểm trước Sunderland sẽ rất khó và chúng tôi phải thực sự xứng đáng với điều đó".

Hồng Duy (theo Arsenal.com)