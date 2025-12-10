Arteta: 'Arsenal đang trong vòng xoáy chấn thương nguy hiểm'

BỉTheo HLV Mikel Arteta, những ca chấn thương liên tục tạo thành vòng tròn nguy hiểm và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng đua vô địch của Arsenal.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Club Brugge ở lượt sáu Champions League, Arteta xác nhận Declan Rice không tới Bỉ vì ốm, còn Leandro Trossard và William Saliba thì tiếp tục vắng mặt. Hàng thủ tiếp tục sứt mẻ khi Cristhian Mosquera và Gabriel Magalhaes khó trở lại trước năm mới, còn Kai Havertz vẫn cần thời gian sau ca phẫu thuật đầu gối.

Tin vui hiếm hoi đến từ việc Gabriel Jesus kịp trở lại danh sách đăng ký, thay cho tài năng trẻ Max Dowman - cầu thủ 15 tuổi vừa lập kỷ lục là người trẻ nhất ra sân trong lịch sử Champions League nhưng phải nghỉ vài tuần vì chấn thương mắt cá. Dowman là ca chấn thương thứ 95 của Arsenal kể từ đầu mùa trước, con số cao thứ hai Ngoại hạng Anh.

HLV Mikel Arteta phát biểu trong buổi họp báo trước trận Arsenal gặp Club Brugge trên sân Jan Breydel, Sint-Andries, Brugge, Bỉ ngày 9/12. Ảnh: Belga

Khi được hỏi nguyên nhân của số ca chấn thương cao bất thường, Arteta nhấn mạnh cần phân loại: "Một số là chấn thương cấp tính, dài hạn. Khi bạn mất cầu thủ quan trọng, những người khác phải thi đấu nhiều hơn và điều đó tạo nên vòng xoáy rất nguy hiểm. Chúng tôi theo dõi liên tục và tôi hài lòng với những gì đội ngũ y tế đang làm, nhưng đôi khi chúng tôi cũng cần thêm thời gian cho cầu thủ hồi phục".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết nhiều ca chấn thương xuất phát từ tình trạng quá tải kéo dài. Ông nói: "Không chỉ một mùa giải. Một số cầu thủ đã thi đấu quá nhiều. Khi bạn yêu cầu họ chơi hết trận này đến trận khác, nguy cơ chấn thương thứ hai sau chấn thương đầu tiên sẽ rất cao. Đó là hệ quả dễ thấy".

Arteta cũng khẳng định Arsenal chưa có kế hoạch bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bất chấp cơn bão chấn thương. "Chúng tôi tập trung vào việc đưa các cầu thủ trở lại. Hy vọng chỉ là vấn đề vài tuần, và thời gian đó rất quan trọng vì đây là giai đoạn định hình mùa giải", ông bày tỏ.

Cuối tuần qua, Arsenal thua 1-2 trên sân Aston Villa ở vòng 15 Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến "Pháo thủ" đứt mạch 18 trận bất bại trên mọi đấu trường và bị Man City rút ngắn cách biệt xuống hai điểm.

Arteta mô tả cảm giác sau trận: "Rất lạ. Chúng tôi không thua nhiều, nên đó cũng là lúc để phản tỉnh và đánh giá lại. Nhìn cách các cầu thủ phản ứng, cách họ gục xuống đầy tiếc nuối, bạn hiểu họ đã nỗ lực thế nào và khao khát ra sao. Những thất bại như thế phải giúp chúng tôi trưởng thành, trân trọng những gì đang làm được".

HLV 43 tuổi nhấn mạnh Arsenal vẫn đứng đúng vị trí mong muốn ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. "Chúng tôi phải học từng ngày vì khoảng cách giữa thắng và thua rất mong manh", ông bày tỏ.

Gabriel Martinelli - người có thể trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên ghi bàn 5 trận Champions League liên tiếp - cũng khẳng định tinh thần toàn đội không sụp đổ. "Chúng tôi thất vọng, nhưng không phải mọi thứ sụp đổ chỉ vì một trận thua. Cả đội sẽ đoàn kết và chuẩn bị thật tốt", tiền đạo người Brazil tự tin.

