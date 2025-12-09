8 trận cầu được chờ đợi nhất lượt sáu Champions League

Bayern - Sporting (0h45 thứ Tư ngày 10/12, giờ Hà Nội). Bayern sở hữu thành tích đối đầu vượt trội, khi thắng ba, hòa một, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần trong bốn trận gặp Sporting ở đấu trường châu Âu.

Lần chạm trán gần nhất diễn ra tại vòng 1/8 Champions League 2008-2009, nơi "Hùm xám" hủy diệt đại diện Bồ Đào Nha với tổng tỷ số 12-1 (5-0 ở Lisbon, 7-1 tại Munich). Xét rộng hơn, Bayern thắng 20, hòa 9 và chỉ thua hai khi đối đầu các đội Bồ Đào Nha.

Harry Kane vẫn là "ngòi nổ" nguy hiểm nhất của Bayern, khi ghi 16 bàn sau 15 trận Champions League diễn ra trên sân Allianz Arena. Sự ổn định và hiệu quả của chân sút người Anh tiếp tục là điểm tựa giúp Bayern duy trì chuỗi trận ấn tượng ở vòng bảng với bốn thắng và một thua.

Sporting bị đánh giá thấp hơn, nhưng vẫn có những điểm sáng để kỳ vọng. Qua 17 lần làm khách trước các CLB Đức, họ hòa hai, thua 14 và thắng một - trước Eintracht Frankfurt ở vòng bảng Champions League mùa 2022-2023. Sporting cũng đang có chuỗi ghi bàn 21 trận ở vòng bảng các cúp châu Âu, và họ đã mở tỷ số bốn trong năm trận mùa này.