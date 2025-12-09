8 trận cầu được chờ đợi nhất lượt sáu Champions League

Bayern - Sporting (0h45 thứ Tư ngày 10/12, giờ Hà Nội). Bayern sở hữu thành tích đối đầu vượt trội, khi thắng ba, hòa một, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần trong bốn trận gặp Sporting ở đấu trường châu Âu.
Lần chạm trán gần nhất diễn ra tại vòng 1/8 Champions League 2008-2009, nơi "Hùm xám" hủy diệt đại diện Bồ Đào Nha với tổng tỷ số 12-1 (5-0 ở Lisbon, 7-1 tại Munich). Xét rộng hơn, Bayern thắng 20, hòa 9 và chỉ thua hai khi đối đầu các đội Bồ Đào Nha.
Harry Kane vẫn là "ngòi nổ" nguy hiểm nhất của Bayern, khi ghi 16 bàn sau 15 trận Champions League diễn ra trên sân Allianz Arena. Sự ổn định và hiệu quả của chân sút người Anh tiếp tục là điểm tựa giúp Bayern duy trì chuỗi trận ấn tượng ở vòng bảng với bốn thắng và một thua.
Sporting bị đánh giá thấp hơn, nhưng vẫn có những điểm sáng để kỳ vọng. Qua 17 lần làm khách trước các CLB Đức, họ hòa hai, thua 14 và thắng một - trước Eintracht Frankfurt ở vòng bảng Champions League mùa 2022-2023. Sporting cũng đang có chuỗi ghi bàn 21 trận ở vòng bảng các cúp châu Âu, và họ đã mở tỷ số bốn trong năm trận mùa này.
Atalanta - Chelsea (3h ngày 10/12). Atalanta tiếp đón Chelsea trong bối cảnh phong độ sân nhà ở châu Âu rất ổn định. Đại diện Serie A thắng bốn, hòa bốn và chỉ thua một trong 9 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng, và chỉ thua hai trong 19 trận gần nhất thuộc mọi đấu trường UEFA tại sân nhà Bergamo. Atalanta cũng giữ sạch lưới ba trận Champions League gần nhất.
Trên hàng công, tiền đạo Ademola Lookman vẫn là ngôi sao số một với việc ghi bàn ở năm trong tám trận Champions League gần nhất.
Chelsea hành quân đến Italy với chuỗi kết quả tích cực trước các đội Serie A - thắng cả ba trận gần nhất mà không thủng lưới. Ở vòng bảng, "The Blues" thắng 13, hòa một, thua một trong 15 trận gần nhất.
Trận đấu này cũng đánh dấu màn tái ngộ của Davide Zappacosta với đội bóng cũ, nơi anh từng thi đấu 52 trận và vô địch Europa League 2018-2019 trước khi trở lại Atalanta năm 2021.
Barca - Frankfurt (3h ngày 10/12). Barca trở lại Camp Nou với khát vọng sửa sai khi mới thắng hai trong tám trận Champions League gần nhất. Trên sân nhà, họ đã thắng 16 trong 20 trận gần nhất tiếp các đội Đức.
Robert Lewandowski - người từng ghi 16 bàn vào lưới Frankfurt trong thời gian khoác áo Dortmund và Bayern - tiếp tục được kỳ vọng tạo khác biệt.
Tuy nhiên, ở lần gần nhất gặp nhau, tứ kết Europa League 2021-2022, Frankfurt gây sốc bằng chiến thắng 3-2 ngay tại Camp Nou để đi tiếp với tổng tỷ số 4-3. Đại diện Bundesliga luôn tỏ ra khó lường khi làm khách trên đất Tây Ban Nha với bốn thắng trong sáu trận châu Âu gần nhất, dù từng thua đậm 1-5 trước Atletico ở vòng bảng mùa này.
Nhưng thực tế, Frankfurt đang có phong độ sa sút, chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất ở sân chơi châu Âu và không thắng bốn trận liên tiếp. Trong bối cảnh đó, chuyến làm khách tại Camp Nou hứa hẹn rất nhiều hiểm họa, nhưng cũng là cơ hội để họ lặp lại kỳ tích ba năm trước.
Inter Milan - Liverpool (3h ngày 10/12). Inter đang đạt phong độ sân nhà ấn tượng bậc nhất châu Âu. Đội bóng của Cristian Chivu bất bại 18 trận Champions League liên tiếp tại San Siro, thắng 15 trong số đó và chỉ thủng lưới hai lần ở 11 trận vòng bảng gần nhất. Lautaro Martinez tiếp tục là niềm hy vọng lớn với tám bàn trong năm trận sân nhà gần nhất ở Champions League.
Lịch sử đối đầu nghiêng về Liverpool, với bốn chiến thắng sau sáu lần gặp Inter ở đấu trường châu Âu. Đội bóng Anh cũng từng thắng 2-0 ngay tại San Siro ở vòng 1/8 Champions League 2021-2022. Trong những chuyến hành quân đến Italy thời gian qua, Liverpool thường chơi tốt, thắng ba trận châu Âu gần nhất trước các đội Serie A.
Tuy nhiên, đội bóng của Arne Slot đang gặp vấn đề lớn về phong độ cũng như bất ổn nội bộ. Tiền đạo số một Mohamed Salah đã bị gạch tên khỏi đội hình, sau khi công khai chỉ trích CLB cũng như HLV. Hàng công Liverpool do đó càng thêm mỏng manh, khi Cody Gakpo và Federico Chiesa cũng không góp mặt vì vấn đề sức khoẻ.
Bilbao - PSG (3h ngày 11/12). Bilbao tiếp PSG trong bối cảnh thành tích đối đầu với các đội Pháp không mấy khả quan, khi chỉ thắng hai trong mười lần chạm trán trước đây.
Dù vậy, sân San Mamas vẫn là điểm tựa vững chắc: đội bóng xứ Basque chỉ thua hai trong 16 trận vòng bảng châu Âu gần nhất trên sân nhà, thắng 13 và toàn thắng 7 trong 8 trận gần đây.
Nhưng thử thách dành cho chủ nhà là không nhỏ, bởi PSG - đương kim vô địch Champions League - đang có phong độ đối đầu rất tốt với các đội Tây Ban Nha. Họ chỉ thua ba trong 13 trận châu Âu gần nhất trước đối thủ La Liga và đã thắng cả ba lần gần đây làm khách tại Tây Ban Nha.
PSG cũng duy trì lối chơi tấn công bùng nổ ở vòng bảng khi ghi từ bốn bàn trở lên ở năm trong bảy trận gần nhất. Nếu ra sân, Joao Neves (21 tuổi 74 ngày) có thể vượt Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha trẻ nhất đạt mốc 30 trận tại Champions League.
Club Brugge - Arsenal (3h ngày 11/12). Club Brugge bước vào trận quyết đấu với thành tích đối đầu rất tệ trước các đội Anh - chỉ thắng một trong 18 trận châu Âu gần nhất.
Tuy nhiên, sân nhà Jan Breydel lại mang đến niềm tin cho đại diện Bỉ. Ở đó, họ chỉ thua hai trong 19 trận cúp châu Âu gần đây và bất bại năm trận vòng bảng Champions League gần nhất. Tiền đạo trẻ Nicolo Tresoldi cũng đang là điểm sáng khi ghi bàn trong ba trận châu Âu liên tiếp trên sân nhà.
Nhưng Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn, thậm chí đang là đội duy nhất thắng cả năm trận từ đầu mùa. "Pháo thủ" đã tái lập thành tích trong mùa 2005-2006, khi họ lọt vào chung kết giải đấu này. CLB thành London cũng bất bại 9 trận gần nhất trước các đội Bỉ và toàn thắng 9 trận gần nhất ở vòng bảng, chỉ lọt lưới ba lần.
Real Madrid - Man City (3h ngày 11/12). Hai đội đã 14 lần chạm trán, với Real thắng năm và Man City thắng bốn. Bốn mùa liên tiếp họ loại nhau ở vòng knock-out, và mùa trước Real giành vé đi tiếp khi thắng 3-2 tại Manchester rồi hạ tiếp 3-1 ở Bernabeu.
Bernabeu tiếp tục là pháo đài vững chắc ở vòng bảng, nơi Real thắng 13 trong 14 trận gần nhất. Kylian Mbappe - người đạt thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa Champions League (9) - đặc biệt có duyên trước Man City với bảy bàn sau bảy trận, trong đó có cú hat-trick ở Madrid mùa trước.
Trận đấu tuần này còn có thể chứng kiến Eduardo Camavinga trở thành cầu thủ Pháp trẻ thứ hai lịch sử đạt mốc 50 trận Champions League, chỉ sau chính Mbappe.
Man City cũng mang đến Bernabeu một hiệu suất đáng nể khi gặp các đội Tây Ban Nha: thắng 6 trong 7 trận gần nhất ở vòng bảng. Erling Haaland duy trì bản năng sát thủ với 9 bàn sau 9 trận gặp đối thủ La Liga và ghi 7 bàn trong 5 trận Champions League gần nhất.
Với hàng công cả hai đội đều đạt phong độ cao, Bernabeu hứa hẹn lại chứng kiến một màn rượt đuổi nghẹt thở - như mọi lần Real và Man City gặp nhau.
Benfica - Napoli (3h ngày 11/12). Benfica tiếp Napoli trong bối cảnh phong độ sân nhà tại Champions League xuống thấp đáng lo. "Đại bàng" chỉ thắng một trong 12 trận gần nhất tại sân Da Luz, hòa ba và thua tám, đồng thời không thắng bảy trận liên tiếp. Dù vậy, đội bóng Bồ Đào Nha vẫn có chút tự tin khi chỉ thua hai trong tám lần gần nhất đối đầu các đội Italy ở Cup châu Âu.
Ngược lại, Napoli thường chơi tốt trước các đội bóng Bồ Đào Nha với 9 chiến thắng sau 15 trận, trong đó có 5 trận thắng liên tiếp gần nhất. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía đại diện Serie A, khi họ thắng ba trong bốn lần gặp trước đây, gồm hai trận vòng bảng Champions League 2016-2017.
Scott McTominay cũng đang là điểm nhấn bất ngờ, khi ghi ba bàn trong ba trận Champions League gần nhất, sau khi chỉ có một lần lập công ở 24 trận trước đó.
Với phong độ sân khách ổn định và lịch sử đối đầu vượt trội, Napoli bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, nhưng Benfica - với khát vọng phá dớp trên sân nhà - hoàn toàn có thể tạo ra kịch bản khó lường.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP