Arteta: 'Arsenal đã lên tầm cao mới'

AnhHLV Mikel Arteta khẳng định chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Newcastle ở vòng 6 Ngoại hạng Anh chứng minh Arsenal đã vươn lên đẳng cấp cao hơn.

"Chúng tôi đã nói nhiều về việc phải lên một tầm cao mới và học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ", Arteta nói sau trận thắng tại St James’ Park. "Đây là thời điểm để chứng minh tham vọng. Toàn đội đã làm điều đó theo cách đáng kinh ngạc. Chiến thắng tại một trong những sân đấu khó khăn nhất, trước Newcastle mạnh mẽ, thực sự là cảm giác tuyệt vời".

HLV Mikel Arteta (phải) bắt tay Gabriel Martinelli sau trận Arsenal thắng Newcastle 2-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park, thành phố Newcastle upon Tyne, Vương quốc Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: Arsenal FC

Arsenal trải qua trận đấu giàu cảm xúc. Trong hiệp một, "Pháo thủ" không gặp may khi bị VAR khước từ quả phạt đền rồi Leandro Trossard sút cận thành dội cột. Họ còn để Nick Woltemade đánh đầu tung lưới và bị dẫn bàn khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, đội khách dần lấy lại bình tĩnh và càng lúc càng tạo sức ép lớn. Phút 84, Declan Rice tạt từ cánh trái để cầu thủ vào thay người Mikel Merino đánh đầu lái bóng vào góc xa dội cột vào lưới, quân bình tỷ số. Arsenal hoàn tất màn ngược dòng ở phút bù thứ sáu với cú đánh đầu của trung vệ Gabriel Magalhaes, từ bài đá phạt góc sở trường.

Chiến thắng tại St James’ Park tiếp tục đánh dấu sự khác biệt mà các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị mang lại. Arteta đặc biệt khen ngợi Gabriel Martinelli, William Saliba và Martin Odegaard - những người góp phần thay đổi cục diện. "Họ vào sân với sự tập trung tối đa. Đó là nhiệm vụ của tôi, để đưa Arsenal đến chiến thắng. Và hôm nay tất cả đã làm điều đó một cách tuyệt vời", ông khẳng định.

Tình huống Gabriel Magalhaes đánh đầu ấn định chiến thắng. Ảnh: Arsenal FC

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đánh giá cao sự điềm tĩnh của các học trò, sau tình huống VAR khước từ quả phạt đền gây tranh cãi trong hiệp một. Phút 20, Viktor Gyokeres thoát xuống, va vào đầu gối của thủ môn Nick Pope và ngã trong vòng cấm. Trọng tài chính Jarred Gillett lập tức thổi phạt đền. Nhưng sau khi nhận tín hiệu từ phòng VAR, ông ra đường biên xem lại băng hình và thay đổi quyết định một cách khó hiểu.

"Theo tôi đó là một quả phạt đền", Arteta nhấn mạnh. "Nhưng may mắn là chúng tôi vẫn tìm được cách chiến thắng. Điều quan trọng hơn là toàn đội giữ được sự bình tĩnh, đó là bài học đắt giá mà chúng tôi từng rút ra từ quá khứ".

Chiến thắng giúp Arsenal trở lại vị trí thứ hai Ngoại hạng Anh với 13 điểm, rút ngắn cách biệt với Liverpool xuống hai điểm. Arteta coi đây là cột mốc tinh thần quan trọng, nhất là khi Liverpool sảy chân ở trận đấu sớm.

Trước quãng nghỉ quốc tế, Arsenal sẽ có hai trận sân nhà gặp Olympiakos ở lượt hai Champions League ngày 1/10 và West Ham ở vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 4/10.

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal FC)