Vì sao Arsenal bị hủy phạt đền trước Newcastle?

AnhThủ môn chạm bóng trước khi ngáng chân làm ngã tiền đạo được trọng tài coi là không phải lỗi, khiến Arsenal bị hủy phạt đền ở trận gặp Newcastle, vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Phút 20, tiền đạo Viktor Gyokeres thoát xuống đối mặt, đẩy bóng sang trái rồi ngã trong cấm địa, sau va vào đầu gối của thủ môn Nick Pope. Bukayo Saka có cơ hội đá bồi vào lưới trống, nhưng trọng tài Jarred Gillett lập tức thổi phạt đền, dừng trận đấu.

Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ phòng VAR, do ông Darren England điều hành, trọng tài Gillett trực tiếp ra ngoài đường biên xem lại tình huống qua màn hình. Vài phút sau, ông bất ngờ thay đổi quyết định, không cho Arsenal hưởng phạt đền. Trận đấu tiếp tục bằng một quả thả bóng.

Trọng tài Jarred Gillett xem lại tình huống ông đã thổi phạt đền cho Arsenal trước Newcastle, sau đó hủy quyết định, tại vòng 6 Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park, thành phố Newcastle upon Tyne, Vương quốc Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: Reuters

"Sau khi tôi xem lại, thủ môn Newcastle đã chạm bóng trước, không có lỗi. Quyết định cuối cùng là thả bóng", ông Gillett nói qua bộ đàm ngay trên sân, để khán giả hiểu rõ tình huống.

Tài khoản của Ngoại hạng Anh trên mạng xã hội X cũng phát đi thông báo: "Sau khi VAR xem xét, trọng tài đã rút lại quyết định thổi phạt đền cho Arsenal, vì thủ môn Pope đã chơi bóng".

Điều này khiến Arteta cười bí hiểm, còn Saka vung tay tỏ vẻ không phục. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài Gillett không thay đổi.

Pha vào bóng của Nick Pope với Gyokeres. Ảnh: X/HQpcrt

Trên sóng Sky Sports, bình luận viên Gary Neville nói rằng Pope đã băng ra rất nhanh, khiến Gyokeres chỉ kịp chích bóng qua. "Nhìn ở tốc độ thực, đó là một quả phạt đền rõ ràng", cựu hậu vệ đội trưởng Man Utd nói. "Nhưng khi xem lại kỹ, có tình huống đầu gối hai cầu thủ chạm nhau. Gyokeres chạm bóng, rồi mới bị Pope tác động. Nên tôi khá bối rối. Đây là tình huống 50-50 và Pope có lẽ là người thở phào nhẹ nhõm nhất trên sân".

Trên kênh BBC Sport, cựu thủ môn Joe Hart lại đưa ra quan điểm khác: "Nếu thủ môn chạm bóng trước, không thể tính là lỗi", cựu thủ môn Man City và tuyển Anh nói. "Pope đã chạm bóng trước khi va vào Gyokeres. Như vậy quyết định hủy phạt đền là hợp lý. Nhìn từ góc độ kỹ thuật, đây không phải tình huống gây tranh cãi nhiều".

Đây không phải lần đầu VAR gây tranh cãi ở trận đấu giữa Arsenal và Newcastle. Ngày 4/11/2023, trên sân St James’ Park, công nghệ này trở thành tâm điểm khi công nhận bàn thắng duy nhất giúp Newcastle thắng 1-0. VAR mất bốn phút xem xét ba khả năng hủy bàn: bóng ra ngoài biên trước khi Willock chuyền vào, Joelinton phạm lỗi với Gabriel và Anthony Gordon việt vị. Cuối cùng, bàn thắng vẫn được giữ nguyên.

Cũng trong trận đó, trọng tài bỏ qua tình huống tiền vệ chủ nhà Bruno Guimaraes đánh khuỷu tay vào đầu Jorginho.

Ở tình huống tranh cãi lần này, Newcastle lại được hưởng thêm niềm vui khi tiền đạo tân binh Nick Woltemade mở tỷ số ở phút 34, giúp chủ nhà dẫn 1-0 sau hiệp một.

Hoàng An tổng hợp