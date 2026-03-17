Arteta: 'Arsenal biết phải làm gì để vào tứ kết Champions League'

AnhHLV Mikel Arteta muốn Arsenal cải thiện khả năng tấn công và tận dụng lợi thế sân nhà khi tiếp Leverkusen ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Ở lượt đi tại BayArena tuần trước, Arsenal bế tắc nhưng vẫn hòa 1-1 nhờ cú đá phạt đền gây tranh cãi của Kai Havertz. Kết quả khiến "Pháo thủ" đứt mạch toàn thắng tại Champions League mùa này, nhưng tạo lợi thế không nhỏ trước màn tái đấu tại Emirates hôm nay.

Trong buổi họp báo trước trận, Arteta cho biết Arsenal nhiều khả năng sẽ đối mặt với hình ảnh quen thuộc của Leverkusen. "Họ được tổ chức rất tốt, có cấu trúc rõ ràng và nhiều cá nhân chất lượng", ông nói. "Chúng tôi hiểu mình đang ở giai đoạn nào của giải đấu và cần làm gì. Trên sân nhà, với sự cổ vũ của người hâm mộ, hy vọng đội sẽ làm được điều đó".

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal tại trung tâm huấn luyện Arsenal ở London Colney, Anh ngày 16/3/2026. Ảnh: Reuters

Arsenal đang cải thiện thành tích ở Champions League dưới thời Arteta, với lần thứ ba liên tiếp vào vòng. Hai mùa gần nhất, "Pháo thủ" lần lượt vào tứ kết rồi bán kết. Arteta tin rằng kinh nghiệm tích lũy ở Champions League những mùa giải vừa qua sẽ giúp Arsenal trong trận đấu quyết định. Theo ông, nhiều yếu tố sẽ góp phần giúp đội bóng thành London giành quyền vào tứ kết.

Về chuyên môn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng Arsenal cần cải thiện khả năng tấn công trước hàng phòng ngự số đông của Leverkusen, đặc biệt là tránh để lộ khoảng trống cho các pha phản công. "Trong hiệp một ở lượt đi, có nhiều tình huống chúng tôi thậm chí không dứt điểm được và để họ phản công. Đó là điều tệ nhất khi đối đầu với họ. Chúng tôi phải đưa ra quyết định tốt hơn và tạo ra nhiều mối đe dọa hơn", ông nhấn mạnh.

Mùa giải còn khoảng hai tháng, và Arsenal vẫn có cơ hội tranh 4 danh hiệu. Họ đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào vòng 1/8 Champions League (gặp Leverkusen), chung kết Cup Liên đoàn (Man City) ngày 22/3 và tứ kết Cup FA (Southampton) ngày 4/4.

Arteta khẳng định động lực chiến thắng ngày càng lớn sau nhiều mùa giải cạnh tranh ở đỉnh cao. "Khi bạn từng tiến rất gần tới mục tiêu, khao khát chiến thắng sẽ tăng lên từng năm. Nhưng điều quan trọng là tập trung vào hiện tại và tận hưởng hành trình, bởi chúng tôi đang ở một vị trí đặc biệt", HLV 43 tuổi bày tỏ.

Cuối tuần qua, Arsenal chạy đà bằng trận thắng Everton 2-0 cảm xúc nhờ màn tỏa sáng của tài năng 16 tuổi Max Dowman. Khi được hỏi về chiến thắng này, Arteta cho biết Arsenal đã trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong vài năm qua, nhưng mỗi trận đấu đều mang lại cảm xúc khác nhau. "Những ký ức gần đây thường khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn. Nhưng chúng tôi muốn tạo thêm một khoảnh khắc tuyệt vời nữa vào ngày mai", ông chia sẻ.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)