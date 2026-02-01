Arteta: 'Áp lực phải thắng mọi trận là động lực của Arsenal'

AnhSau khi hạ Leeds 4-0 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta cho rằng áp lực phải thắng trong mọi trận đấu không phải gánh nặng, mà là động lực thúc đẩy Arsenal thể hiện bản lĩnh.

Đến Elland Road trong bối cảnh không thắng ba trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, trong khi Leeds chỉ thua một lần ở 10 trận gần nhất, Arsenal được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng thực tế, "Pháo thủ" áp đảo và thắng dễ 4-0 nhờ các bàn của Martin Zubimendi, Viktor Gyokeres, Gabriel Jesus cùng pha phản lưới của thủ thành Karl Darlow.

"Chúng tôi rất hạnh phúc. Đây là màn trình diễn ấn tượng và kết quả cũng vậy, nhất là trong bối cảnh của trận đấu", Arteta nói sau trận. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Leeds là đối thủ khó chịu với lối chơi giàu năng lượng và lợi thế sân nhà, nhưng Arsenal đã thể hiện rõ khát khao chiến thắng.

HLV Mikel Arteta và các cầu thủ Arsenal vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận thắng Leeds 4-0 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Elland Road, Leeds, Anh ngày 31/1/2026. Ảnh: PA

Arteta cho rằng chiến thắng này phản ánh tinh thần và niềm tin của toàn đội. "Các cầu thủ thi đấu với sự hứng khởi, sự tin tưởng vào cách chơi và vào chính bản thân họ", ông cho biết. "Họ tin rằng có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào, nhưng ở giải đấu này, bạn cũng cần phải có chất lượng, và điều đó đã được thể hiện từ nhiều cầu thủ khác nhau".

Nhà cầm quân 43 tuổi cũng đề cập đến áp lực từ bên ngoài, cho rằng kỳ vọng phải thắng mọi trận là điều không thể tránh khỏi khi Arsenal cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất. "Chúng tôi đối đầu những đối thủ phi thường. Áp lực đó phải trở thành động lực, tiếp thêm năng lượng và khát khao chiến thắng", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh hàng công hiệu quả, Arteta đặc biệt ấn tượng với sự chắc chắn nơi hàng thủ. "Giữ sạch lưới luôn là điều chúng tôi hướng tới. Leeds là đội rất khó bị hạn chế, nhưng toàn đội đã làm được điều đó bằng sự tập trung và nhất quán", ông nói.

Arteta còn dành lời khen cho Noni Madueke - tiền đạo cánh chỉ được điền tên vào đội hình xuất phát ở phút chót sau khi Bukayo Saka dính chấn thương trong lúc khởi động. Dù chỉ có vài phút chuẩn bị, cầu thủ người Anh vẫn để lại dấu ấn khi góp công trực tiếp dẫn đến hai bàn của Arsenal trong hiệp một.

"Tôi không bất ngờ. Chúng tôi luôn nói với các cầu thủ rằng họ phải sẵn sàng cho những tình huống không lường trước, và hôm nay điều đó đã xảy ra", Arteta bày tỏ. "Cách Noni chuẩn bị mỗi ngày là tuyệt vời và cậu ấy đã tạo ra khác biệt".

HLV Mikel Arteta chia vui với Noni Madueke sau trận. Ảnh: Arsenal FC

Trong khi đó, Madueke tiết lộ anh chỉ có khoảng 5 phút để chuẩn bị trước giờ bóng lăn. "Tôi thậm chí không biết chuyện gì xảy ra với Bukayo. Tôi chỉ có rất ít thời gian để khởi động rồi ra sân thi đấu. Đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra với tôi, nhưng tôi rất vui khi được đá chính", anh nói.

Tiền đạo 23 tuổi kiến tạo cho Martin Zubimendi mở tỷ số, rồi đá phạt góc khiến thủ môn Karl Darlow phản lưới nhà, giúp Arsenal nắm lợi thế dẫn 2-0 trước khi bước vào giờ giải lao. "Là cầu thủ tấn công, tôi luôn muốn tạo ra tác động, dù là ghi bàn hay kiến tạo, gây áp lực và tạo mối đe dọa cho đối thủ. Hôm nay tôi đã làm được điều đó", Madueke hài lòng.

Chiến thắng 4-0 hôm qua giúp Arsenal củng cố ngôi đầu bảng với 53 điểm, tạm thời nới rộng khoảng cách lên 7 điểm so với Man City - đội sẽ làm khách trên sân Tottenham hôm nay. "Pháo thủ" cũng chạy đà tốt cho trận tiếp theo gặp Chelsea tại Emirates ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn. Arsenal đang nắm lợi thế sau chiến thắng 3-2 ở trận lượt đi trên sân khách.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)