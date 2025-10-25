Arteta ám ảnh với 'bóng chết' từ 10 năm trước

HLV Mikel Arteta cho biết niềm say mê với các tình huống cố định bắt đầu từ khi còn là cầu thủ Arsenal cách đây một thập kỷ, và giờ đang trở thành vũ khí lợi hại của "Pháo thủ".

"Cách đây 10 năm tôi đã nói rằng bóng chết là thứ cực kỳ quan trọng. Tôi bắt đầu có một tầm nhìn, xây dựng phương pháp và tìm những người giỏi nhất để cùng thực hiện điều đó", Arteta nói hôm 24/10 tại họp báo trước trận gặp Crystal Palace ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Arteta giải nghệ trong màu áo Arsenal sau mùa 2014-2015, và nhận ra tầm quan trọng của bóng chết khi học lấy bằng HLV. Ông cố gắng trau dồi và cải thiện ở lĩnh vực này từ khi làm trợ lý của Man City vào hè 2016.

"Tôi sang Man City và được làm việc với HLV giỏi nhất thế giới là Pep Guardiola. Khi đó tôi nhận ra có thể cải thiện rất nhiều ở khâu này. Tôi không phải người giỏi nhất để làm việc đó, nên cần tìm ra người có phương pháp tốt hơn, và kết quả là mọi thứ đã thay đổi rõ rệt", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

HLV Mikel Arteta chỉ đạo trong buổi tập của Arsenal ngày 24/10. Ảnh: Arsenal FC

Arsenal trở thành "Vua bóng chết" nhờ công lớn của chuyên gia bóng chết Nicolas Jover - người Arteta đưa về từ tháng 7/2021. Kể từ đầu mùa 2023-2024, Arsenal đã ghi tới 43 bàn từ các tình huống cố định ở Ngoại hạng Anh, nhiều hơn 10 bàn so với đội xếp thứ hai là Everton (33). Tính riêng mùa này, "Pháo thủ" ghi 10 bàn từ các tình huống cố định, không tính phạt đền, qua 12 trận trên mọi đấu trường.

Dù khẳng định không xem các tình huống cố định là yếu tố tối quan trọng, Arteta nhấn mạnh rằng đó là một phần tất yếu trong cách Arsenal tìm cách phát triển và trở nên khó lường hơn.

"Đó là cách chúng tôi tiến hóa, giúp các cầu thủ có thêm công cụ để tạo khác biệt", HLV 43 tuổi cho biết. "Bóng chết không hơn, nhưng cũng không kém quan trọng so với các cách ghi bàn khác. Điều quan trọng là tận dụng được những cơ hội xuất hiện thường xuyên nhất".

Gabriel Magalhaes là điểm đến quen thuộc từ những quả tạt vào vòng cấm, khi anh là trung vệ duy nhất góp dấu giày vào 20 bàn tại Ngoại hạng Anh (18 bàn và 2 kiến tạo), kể từ mốc gia nhập Arsenal mùa 2020-2021.

Arteta cho biết trung vệ Brazil để ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương nhẹ sau trận thắng Atletico 4-0 ở Champions League hồi giữa tuần. Ông cũng nói thêm về vũ khí cố định của Arsenal: "Điều cốt lõi là tạo ra văn hóa, giúp cầu thủ hiểu tầm quan trọng của khía cạnh này trong trận đấu. Bóng đá luôn thay đổi, và chúng tôi phải không ngừng tìm cách khai thác tối đa những chi tiết nhỏ,vì chính những điều đó mang lại giá trị lớn nhất".

Gabriel Magalhaes mừng bàn ở cột cờ góc, trong trận Arsenal thắng Atletico 4-0 ở lượt ba Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/10/2025. Ảnh: Arsenal FC

Ngoài bài tấn công này, "Pháo Thủ" còn gây ấn tượng với hàng thủ chắc chắn. Arsenal mới thủng lưới 3 bàn, giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất và được kỳ vọng có thể phá kỷ lục phòng ngự huyền thoại của Chelsea mùa 2004-2005, khi đội bóng của Jose Mourinho chỉ để lọt lưới 15 bàn sau 38 vòng.

Về điều này, Arteta tỏ ra thận trọng nhưng vẫn đầy tham vọng. Ông nói: "Chúng tôi muốn có những kỷ lục như vậy, vì chúng luôn đi cùng với thành công. Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi vẫn là giành danh hiệu. Thành tích phòng ngự hiện tại rất tốt, nhưng mùa giải mới chỉ bắt đầu, chúng tôi cần duy trì sự ổn định và tiếp tục cải thiện".

Hồng Duy (theo Daily Mail, Arsenal.com)