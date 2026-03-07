Arsenal thắng nhọc CLB hạng Ba ở Cup FA

AnhĐội hình nhiều cầu thủ dự bị của Arsenal thắng nhọc 2-1 trên sân Mansfield Town để vào tứ kết Cup FA.

Trước giờ bóng lăn, HLV Mikel Arteta bày tỏ lo ngại về nguy cơ tổn hại danh tiếng và yêu cầu Arsenal tập trung tối đa, tránh một cú sốc có thể làm chệch hướng mùa giải. Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn xoay tua đội hình, trong bối cảnh đội bóng thành London còn phải căng sức trên bốn đấu trường, với chuyến làm khách tới sân của Bayer Leverkusen ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 11/3.

So với trận thắng Brighton 1-0 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh hồi giữa tuần, đội hình xuất phát của Arsenal có tới chín thay đổi. Chỉ Cristhian Mosquera và Gabriel Martinelli tiếp tục giữ suất đá chính.

Đáng chú ý, Max Dowman - với 16 tuổi 66 ngày - trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử Cup FA. Cùng với hậu vệ Marli Salmon, Arsenal là CLB đầu tiên tại Ngoại hạng Anh xếp hai cầu thủ 16 tuổi đá chính trên mọi đấu trường.

Noni Madueke (áo đỏ) dứt điểm mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Mansfield Town 2-1 ở vòng năm Cup FA ngày 7/3/2026. Ảnh: Offside

Đội hình giàu sức trẻ của Arsenal kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp nhiều bế tắc trước hàng thủ dày đặc của Mansfield Town - CLB đang thi đấu tại EFL League One (giải hạng Ba Anh). Mặt sân xuống cấp, nhiều mảng cỏ bị xới tung, càng khiến lối chơi kỹ thuật của đội khách gặp không ít trở ngại.

Trong thế trận khó khăn, Arsenal vẫn biết cách vượt lên nhờ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Phút 41, Noni Madueke dứt điểm không thắng được thủ môn Mansfield, đưa bóng bật đến chân của Gabriel Martinelli. Tiền đạo người Brazil nhả ra vừa tầm để Madueke vung chân trái sút chéo góc, tung lưới chủ nhà.

Đây là bàn thứ sáu của Madueke trên mọi đấu trường mùa này: một ở FA Cup, hai tại Ngoại hạng Anh và ba ở Champions League. Pha lập công ấy cũng giúp Arsenal trở thành CLB thứ ba trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu chạm mốc 100 bàn trên mọi đấu trường mùa này, sau Bayern Munich (128 bàn) và Barca (110).

Đầu hiệp hai, Mansfield bất ngờ tìm được bàn gỡ. Marli Salmon chuyền về thiếu lực, tạo cơ hội để cầu thủ vào sân thay người Will Evans cướp bóng, xộc thẳng vào vòng cấm rồi sút chéo góc hạ thủ thành Kepa Arrizabalaga.

Bị gỡ hòa, Arteta lập tức tung hai trụ cột Jurrien Timber và Eberechi Eze vào sân. Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Chỉ bốn phút sau, Arsenal đã tìm được bàn định đoạt trận đấu. Nhận bóng ở rìa vòng cấm, Eze đột phá trước vòng vây bốn cầu thủ rồi tung cú sút chân phải găm bóng vào góc cao, ấn định chiến thắng 2-1.

Kết quả 2-1 giúp Arsenal nâng tổng số chiến thắng trên mọi đấu trường mùa này lên 35 (hòa 8, thua 3) - nhiều nhất trong các CLB thuộc năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa 2025-2026. Đây cũng là thành tích thắng nhiều nhất của "Pháo thủ" trong một mùa dưới thời Arteta, vượt qua cột mốc 34 trận ở mùa 2023-2024.

Eberechi Eze ấn định chiến thắng 2-1. Ảnh: AFP

Arsenal hiện giữ kỷ lục 14 lần vô địch Cup FA. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu họ vào tứ kết kể từ 2019-2020, mùa giải mà "Pháo thủ" tiến một mạch tới chung kết và đánh bại Chelsea 2-1 để đăng quang. Đó cũng là danh hiệu lớn duy nhất của Arsenal dưới thời Arteta.

Dẫu vậy, niềm vui chiến thắng của Arsenal không trọn vẹn. Mặt sân xấu khiến nhiều cầu thủ đội khách phải nằm sân vì va chạm. Leandro Trossard rời sân ngay trong hiệp một, còn Riccardo Calafiori gặp vấn đề thể lực và được thay bằng cầu thủ 18 tuổi Jaden Dixon ở phút 76 - những tín hiệu khiến ban huấn luyện không khỏi lo lắng trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Hồng Duy