Arteta lo Arsenal tổn hại danh tiếng ở Cup FA

AnhTrước trận gặp CLB hạng dưới Mansfield Town ở vòng 5 Cup FA, HLV Mikel Arteta yêu cầu Arsenal tập trung tối đa để tránh một cú sốc có thể làm chệch hướng mùa giải.

Arsenal từng gây thất vọng ở vòng ba Cup FA khi thua Nottingham Forest vào các năm 2018 và 2022, lúc đối thủ còn chơi ở Championship. Kể từ năm 2017, "Pháo thủ" cũng chỉ một lần vượt qua vòng bốn của giải đấu lâu đời nhất nước Anh.

HLV Mikel Arteta trong buổi tập của Arsenal ngày 27/2. Ảnh: Arsenal FC

Trong khi đó, đây là dịp hiếm hoi để Mansfield tận hưởng ánh đèn sân khấu. Đã 51 năm kể từ lần gần nhất họ góp mặt ở vòng 5 Cup FA. Thành tích tốt nhất của CLB là vào tứ kết năm 1969, khi họ từng gây chấn động bằng chiến thắng 3-0 trước West Ham - đội khi đó có ba nhà vô địch World Cup: Bobby Moore, Geoff Hurst và Martin Peters.

Mùa này, Mansfield cũng tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tại Cup FA mùa này, khi loại Burnley và thắng trên sân Sheffield United.

"Chúng tôi từng bị loại vài lần theo cách rất khó chấp nhận và đó là cảm giác tệ hại", Arteta nói hôm 6/3 trong buổi họp báo trước trận. "Nó giống như làm tổn hại danh tiếng của bạn. Chúng tôi không muốn điều đó lặp lại".

Trước trận gặp Mansfield, Arsenal đã lần lượt vượt qua Wigan ở vòng bốn và thắng trên sân Portsmouth. Đây là hành trình tiến sâu nhất của "Pháo thủ" tại Cup FA kể từ lần vô địch năm 2020 - danh hiệu lớn duy nhất của họ dưới thời Arteta.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, với chuyến làm khách trên sân Leverkusen ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 11/3, Arteta nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình. Tuy nhiên, ngay cả khi tung đội hình dự bị, đội bóng thành London vẫn được đánh giá vượt trội nhờ chiều sâu lực lượng hàng đầu Ngoại hạng Anh.

HLV Mikel Arteta cầm Cup sau khi Arsenal thắng Chelsea ở chung kết Cup FA trên sân Wembley, London, Anh ngày 1/8/2020. Ảnh: AFP

Arteta thận trọng, nhấn mạnh kinh nghiệm tại bóng đá Anh khiến ông hiểu rằng vị thế cửa trên không đảm bảo chiến thắng. "Ở giải đấu này, vào khung giờ đó và trên sân đấu đó, họ sẽ tin rằng có thể đánh bại chúng tôi. Chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ", nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.

Sân One Call cũng đang trong tình trạng mặt cỏ không tốt sau trận Mansfield hòa Wimbledon 2-2 tuần vừa rồi, khi thời tiết ẩm ướt đầu năm 2026 ảnh hưởng nặng nề đến mặt sân.

"Điều đó là bình thường", Arteta nói, nhấn mạnh cho rằng nhiều cầu thủ Arsenal từng trải qua những điều kiện tương tự trong giai đoạn đầu sự nghiệp. "Đó cũng là nét đặc biệt của FA Cup. Bạn phải đến đó, thích nghi với điều kiện thi đấu và tận dụng tốt nhất những gì mình có".

HLV của Mansfield, Nigel Clough là con trai huyền thoại Brian Clough - người từng hai lần vô địch Cup C1 châu Âu cùng Nottingham Forest vào các năm 1979 và 1980, đồng thời giúp CLB giành chức vô địch hạng Nhất Anh năm 1978.

Khi được hỏi liệu có biết nhiều về truyền thống gia đình Clough, Arteta đáp: "Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn sau trận đấu. Tôi luôn thích đọc về lịch sử và giá trị của các CLB để hiểu rõ hơn cách họ muốn thi đấu".

Hồng Duy (theo ESPN, The Guardian)