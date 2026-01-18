Arsenal lại lỡ cơ hội bỏ xa Man City

AnhSau khi Man City sảy chân, đầu bảng Arsenal đứng trước cơ hội nới rộng khoảng cách lên 9 điểm, nhưng bị chủ nhà Nottingham Forest cầm hòa 0-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Ở trận đấu sớm, Man City thất bại 0-2 trên sân của Man Utd. Điều đó cho phép Arsenal gia tăng cách biệt, nhất là khi chỉ làm khách trên sân của đội đang đứng ở nhóm dưới Nottingham.

Tuy nhiên, cỗ máy của Mikel Arteta trận này vận hành không tốt. Dù vẫn có cơ hội, họ không hoàn toàn áp đặt được lối chơi lên Nottingham Forest vốn khá chủ động trong ý đồ phòng ngự phản công.

Hiệp một trôi qua khá nhạt nhòa. Arsenal tung ra tám cú dứt điểm nhưng không lần nào trúng đích. Phía bên kia, Nottingham cũng chỉ có ba cú sút và đều đi chệch mục tiêu. Cơ hội đáng kể nhất thuộc về đội khách ở phút 28, khi Gabriel Martinelli đệm bóng ở cự ly khoảng ba mét nhưng đưa bóng đi chệch cột.

Gabriel Martinelli đệm chệch cột trong trận Arsenal hòa Nottingham Forest 0-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 17/1/2026. Ảnh: Sun

Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta làm mới toàn bộ hàng công khi lần lượt tung Leandro Trossard, Mikel Merino, Bukayo Saka, Gabriel Jesus và Eberechi Eze vào sân. Arsenal đẩy cao nhịp độ, gia tăng sức ép, song vẫn rơi vào bế tắc và chủ yếu trông chờ vào những pha bóng bổng.

Phút 63, Declan Rice tạt bóng từ cánh trái để Bukayo Saka bật cao đánh đầu về góc xa. Dù vậy, thủ thành Matz Sels vẫn kịp bay người cản phá, đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Khoảng 10 phút sau, đến lượt Merino đánh đầu cận thành đi chệch cột.

Nottingham 0-0 Arsenal

Tranh cãi nổ ra ở phút 80, càng làm gia tăng sự ức chế của Arsenal. Trong nỗ lực ngăn cản một quả phạt góc, Ola Aina để bóng chạm tay trong vòng cấm Nottingham. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài không cho đội khách hưởng phạt đền.

Trung tâm điều hành trận đấu của Ngoại hạng Anh sau đó giải thích rằng bóng "Chạm vào vai của Aina trước, còn cánh tay ở vị trí tự nhiên". HLV Mikel Arteta cho rằng đó là quả phạt đền rõ ràng, còn HLV Sean Dyche lại có quan điểm trái ngược. "Nếu thổi phạt đền trong tình huống như vậy, tốt nhất là hủy bỏ môn bóng đá", ông nói.

Tình huống Ola Aina để bóng chạm tay trong vòng cấm Nottingham Forest.

Vòng trước, Arsenal cũng hòa Liverpool 0-0 trên sân nhà. Hai trận hòa không bàn thắng liên tiếp khiến "Pháo thủ" lỡ cơ hội bỏ xa Man City và bứt phá trên bảng xếp hạng. Khoảng cách bảy điểm hiện tại chưa đủ để họ có thể yên tâm, bởi thầy trò Guardiola luôn biết cách tăng tốc ở nửa sau mùa giải.

Ngày 20/1, Arsenal có chuyến làm khách khó khăn khác gặp Inter Milan ở lượt bảy vòng bảng Champions League.

Hồng Duy