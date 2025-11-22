Arteta quan ngại khi mất thủ lĩnh hàng thủ Gabriel

AnhHLV Mikel Arteta mong các cầu thủ dự bị thể hiện bản lĩnh và làm tròn nhiệm vụ thay trung vệ Gabriel bị chấn thương, trước trận Arsenal gặp Tottenham ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

"Gabriel không may dính chấn thương trong lúc tập trung cùng tuyển Brazil và sẽ phải ngồi ngoài vài tuần", Arteta nói ngày 21/11 trong buổi họp báo trước trận đấu trên sân Emirates. "Chúng tôi sẽ chụp chiếu lại vào thứ Tư tuần tới để biết rõ hơn thời điểm cậu ấy trở lại. Đây là tổn thất lớn, vì cậu ấy là thủ lĩnh hàng thủ. Lúc này, mọi người buộc phải đứng lên và làm tròn nhiệm vụ".

Dù lo lắng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng xem đây là cơ hội lớn cho bất kỳ ai được chọn thay Gabriel. "Đây chính là điều chúng tôi mong đợi: tạo cơ hội cho những cầu thủ phải xoay tua trong một mùa giải kéo dài. Ai được trao nhiệm vụ đều phải sẵn sàng và chúng tôi tin họ sẽ làm được", ông nói.

Gabriel Magalhaes (áo vàng) rời sân vì chấn thương đùi trong trận giao hữu Brazil thắng Senegal 2-0 tại Emirates, London, Anh tối 15/11. Ảnh: Reuters

Gabriel chấn thương đùi trong trận giao hữu Brazil thắng Senegal 2-0 tại Emirates cuối tuần trước. Đây là tổn thất lớn bởi trung vệ 28 tuổi là mắt xích quan trọng bậc nhất và là đối tác ăn ý với William Saliba ở trung tâm hàng thủ Arsenal, giúp đội nhà chỉ thủng lưới 5 bàn sau 11 trận Ngoại hạng Anh từ đầu mùa.

Trung vệ người Brazil từng nghỉ hai tháng cuối mùa trước vì chấn thương, buộc Jakub Kiwior - nay đã chuyển sang Porto - phải trám chỗ. Arsenal do đó sa sút, chỉ thắng hai trong 7 trận cuối mùa, trong đó có hai thất bại trước PSG ở bán kết Champions League.

Thống kê mùa trước cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của Arsenal vào cặp trung vệ Gabriel và Saliba. Trong 12 trận Ngoại hạng Anh mà hai cầu thủ này không đá chính cùng nhau, Arsenal chỉ thắng bốn - đạt tỷ lệ 33,3%. Con số này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 61,5% ở 26 trận còn lại mà bộ đôi cùng xuất phát.

Trong bối cảnh hiện tại, Arteta nhiều khả năng sẽ sử dụng một trong hai tân binh Piero Hincapie hoặc Cristhian Mosquera đá chính. Một phương án khác là đẩy Riccardo Calafiori, nếu kịp hồi phục, vào đá trung vệ. Tuy nhiên, Arteta cho biết Calafiori chưa sẵn sàng, chưa tập buổi nào và chúng tôi sẽ kiểm tra lại trong buổi tập cuối.

Khi được hỏi liệu hàng loạt ca chấn thương có làm giảm chất lượng giải đấu, HLV 43 tuổi đáp: "Chấn thương là một phần của bóng đá. Lịch thi đấu hiện nay nặng hơn bao giờ hết và điều đó chắc chắn dẫn tới nhiều ca chấn thương hơn. Chúng tôi cố gắng hạn chế tối đa, nhưng chuyện này xảy ra ở nhiều đội, nhiều quốc gia. Tất cả phải học cách sống chung với nó".

Cristhian Mosquera (trái) và William Saliba trong buổi tập của Arsenal ngày 21/11. Ảnh: Arsenal FC

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 26 điểm, hơn Man City 4 điểm. "Pháo thủ" cũng sở hữu thành tích áp đảo Tottenham trên sân nhà khi chỉ thua một lần từ năm 1993 và bất bại sáu derby gần nhất.

Nhưng Arteta vẫn thận trọng, mô tả derby như một biểu tượng của London. "Nó khác biệt hoàn toàn. Đây là một thành phố lớn nhưng là một cuộc cạnh tranh rất lớn. Đó là phần London mà chúng tôi muốn chinh phục, và họ cũng vậy", ông nói. "Điều tuyệt vời nhất là khi được chơi trên sân nhà, trước người hâm mộ của mình. Chúng tôi hiểu trận đấu có ý nghĩa thế nào với họ".

Nếu giành ba điểm trên sân Emirates, Arsenal sẽ có trận thắng thứ tư liên tiếp trước Tottenham. Cá nhân Arteta sẽ có 8 chiến thắng sau 12 trận derby, tính cả khi còn là cầu thủ. "Những trận như thế luôn đòi hỏi cảm xúc đặc biệt. Bạn không thể quá hưng phấn, nhưng cũng không thể thiếu ngọn lửa. Để thắng Tottenham, chúng tôi cần một màn trình diễn thực sự xuất sắc", ông nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)