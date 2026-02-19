Arteta: 'Arsenal đáng nhận mọi chỉ trích'

AnhHLV Mikel Arteta thừa nhận Arsenal không đạt tiêu chuẩn cần có và phải phản ứng mạnh mẽ sau trận hòa Wolves 2-2 ở Ngoại hạng Anh.

Trên sân Molineux tối 18/2, Arsenal kiểm soát thế trận và dẫn 2-0 nhờ công Bukayo Saka và Piero Hincapie. Sau đó, "Pháo thủ" lùi sâu đội hình, nhường thế trận cho Wolves và phải trả giá đắt. Phút 61, Hugo Bueno lập siêu phẩm cứa lòng chân trái rút ngắn cách biệt cho Wolves. Đến phút bù, Tom Edozie dứt điểm dẫn đến pha phản lưới của Riccardo Calafiori, ấn định tỷ số hòa 2-2.

"Chúng tôi phải tự trách mình. Mọi câu hỏi, mọi chỉ trích hôm nay đều đúng", Arteta nói sau trận. "Chúng tôi không đạt tiêu chuẩn cần có để chiến thắng ở giải đấu này. Nếu mạnh mẽ, bạn phải thể hiện điều đó trên sân, không phải bằng lời nói".

HLV Mikel Arteta phản ứng trong trận Arsenal hòa Wolves 2-2 ở trận đấu sớm vòng 31 Ngoại hạng Anh trên sân Molineux, Wolverhampton, West Midlands, Anh ngày 18/2/2026. Ảnh: Football365

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận Arsenal không cho thấy điều gì trong hiệp hai và không kiểm soát được thế trận ngay cả khi đã dẫn hai bàn. Ông nhấn mạnh toàn đội cần chấp nhận cú sốc này và phản ứng mạnh mẽ ở các trận tiếp theo.

Về khả năng kiểm soát cảm xúc trong trận, Arteta cho biết: "Nếu hỏi các cầu thủ lúc này cần làm gì, họ đều biết. Nhưng chúng tôi đã không thể thực hiện điều đó xuyên suốt trận đấu, lặp đi lặp lại ở nhiều thời điểm. Đó là điều phải cải thiện và đó là thực tế".

Trong bảy trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, "Pháo thủ" chỉ thắng hai, hòa bốn, thua một, giành 10 điểm và rơi 11 điểm. Chuỗi kết quả này khiến họ nguy cơ bị Man City rút ngắn cách biệt xuống hai điểm, trong bối cảnh hai đội còn đại chiến trên sân Etihad ngày 18/4.

Arteta cho rằng áp lực là điều tất yếu với đội đang dẫn đầu, và muốn các học trò nhanh chóng vượt qua nỗi đau để hướng tới trận derby trên sân Tottenham ngày 22/2.

Trong khi đó, Saka thừa nhận Arsenal phải trả giá cho màn trình diễn sa sút sau giờ nghỉ. "Bầu không khí trong phòng thay đồ rất trầm lắng. Chúng tôi thực sự thất vọng, chỉ có thể mô tả như vậy", tuyển thủ Anh nói. "Đây là trận đấu của hai hiệp. Hiệp một chúng tôi khởi đầu rất tốt, nhưng hiệp hai lại đánh rơi đẳng cấp và bị trừng phạt".

Dù vậy, Saka nhấn mạnh cuộc đua vẫn nằm trong tay Arsenal khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. "Trận derby vốn đã rất lớn và giờ càng quan trọng hơn. Những trận còn lại, chúng tôi cần phải thắng. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, vì vậy toàn đội phải tập trung khắc phục vấn đề hiện tại và trở lại với mạch chiến thắng", cầu thủ 24 tuổi khẳng định.

Hồng Duy (theo ESPN, Arsenal.com)