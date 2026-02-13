Arsenal bị chia điểm ở Ngoại hạng Anh

AnhArsenal hòa chủ nhà Brentford 1-1 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh và chỉ còn hơn CLB nhì bảng Man City bốn điểm.

Arsenal bước vào trận đấu với không ít nỗi lo. Ở trận đấu sớm, Man City vùi dập Fulham 3-0 để rút ngắn cách biệt xuống ba điểm, tạo sức ép không nhỏ lên thầy trò Mikel Arteta. Tình hình lực lượng cũng không ủng hộ "Pháo thủ" khi William Saliba ngồi ngoài vì ốm, còn Martin Odegaard và Bukayo Saka đều không đạt thể trạng tốt nhất để đá chính.

Hiệp một trôi qua trong sự giằng co và thiếu điểm nhấn, khi Arsenal bế tắc trước lối chơi giàu thể lực và pressing quyết liệt của Brentford. Dù kiểm soát bóng tới 59%, đội khách chỉ có một cú sút chệch mục tiêu. Ở chiều ngược lại, Brentford tung ra ba pha dứt điểm, trong đó có một lần trúng đích. Tổng cộng chỉ bốn cú sút được thực hiện trong 45 phút đầu - đây là hiệp một có số pha dứt điểm ít thứ hai tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ nhiều hơn trận Wolves gặp chính Brentford hồi tháng 12/2025 với ba cú.

Cơ hội nguy hiểm nhất hiệp một thuộc về đội chủ nhà. Phút 22, David Raya ném bóng nhanh nhằm tổ chức phản công nhưng lại quá mạnh, vô tình trao cơ hội cho Brentford. Từ tình huống chuyển trạng thái, bóng được đưa ra biên trái trước khi tạt vào vòng cấm để Igor Thiago bay người đánh đầu chéo góc đầy uy lực. Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, Raya kịp chuộc lỗi bằng pha đổ người cứu thua xuất sắc.

Thế bế tắc chỉ được khai thông ở phút 61. Khi Arteta chuẩn bị tung Bukayo Saka vào sân, nhiều khả năng thay Noni Madueke để làm mới hàng công, thì chính cựu tiền đạo Chelsea bất ngờ lên tiếng. Từ quả tạt chuẩn xác bên cánh phải, anh bật cao đánh đầu chéo góc, đưa bóng vượt ngoài tầm với của thủ thành Caoimhin Kelleher, mở tỷ số cho Arsenal. Bàn thắng quý giá ấy khiến Arteta tạm gác ý định thay người và chỉ tung Saka vào sân ở phút 70.

Keane Lewis-Potter bay người đánh đầu ấn định tỷ số hòa 1-1. Ảnh: Reuters

Bị dồn vào thế rượt đuổi, Brentford không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy cao đội hình. Đội chủ nhà liên tục sử dụng những quả ném biên dài và các tình huống cố định để nhồi bóng vào vòng cấm và gây sức ép lớn. Và rồi một trong số đó đã phát huy hiệu quả. Phút 71, từ pha ném biên mạnh như đá phạt bên cánh trái, trung vệ cao 1m92 Sepp van den Berg bật cao không chiến thắng Gabriel để đánh đầu về góc xa. Keane Lewis-Potter tiếp ứng với pha đánh đầu cận thành tung lưới đội khách.

Sau đó, cả hai đội đều phung phí cơ hội ghi bàn quyết định. Phút bù giờ đầu tiên, Igor Thiago phá bẫy việt vị, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút căng từ góc hẹp nhưng bóng vọt xà trong gang tấc. Ít phút sau, Gabriel Martinelli có cơ hội đối mặt, song cú đặt lòng chân phải của anh không thể đánh bại Kelleher.

Gabriel Martinelli đặt lòng chân phải bị Caoimhin Kelleher cản ở phút bù thứ ba. Ảnh: Arsenal FC

Chỉ năm ngày trước, Arsenal còn tạo ra khoảng cách chín điểm với Man City và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Nhưng trận hòa trước Brentford khiến cách biệt bị thu hẹp xuống còn bốn điểm.

Áp lực vì thế lại đè nặng lên vai thầy trò Arteta. Ba mùa Ngoại hạng Anh gần nhất, Arsenal đều cán đích ở vị trí á quân, trong đó có những thời điểm tiến rất gần tới ngai vàng nhưng rồi hụt bước ở chặng cuối. Khi cuộc đua bước vào giai đoạn nước rút, "Pháo thủ" hiểu rằng họ không còn nhiều quyền được sai lầm nếu muốn lần đầu chạm tay vào chức vô địch sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

Hồng Duy