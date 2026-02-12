Man City phả hơi nóng vào Arsenal

AnhMan City đè bẹp đội khách Fulham 3-0 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh để tạm rút ngắn cách biệt với CLB dẫn đầu Arsenal xuống ba điểm.

Đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola đánh phủ đầu đầy uy lực và giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một, bằng thứ bóng đá giàu tốc độ và độ chính xác gần như tuyệt đối.

Antoine Semenyo (phải) rướn ngoài dứt điểm mở tỷ số trong trận Man City thắng Fulham 3-0 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 11/2/2026. Ảnh: Reuters

Phút 24, từ quả tạt bên cánh phải của Matheus Nunes, hậu vệ Fulham lúng túng phá bóng lỗi, đưa bóng bật ra ngay trước khung thành. Antoine Semenyo chớp thời cơ bằng pha rướn người chích mũi giày hạ thủ thành Bernd Leno, mở tỷ số giữa sự bùng nổ của khán đài Etihad.

Kể từ đầu mùa trước, Semenyo đã góp dấu giày vào bảy bàn trước Fulham tại Ngoại hạng Anh (bốn bàn, ba kiến tạo). Trong cùng giai đoạn, chỉ Erling Haaland có thành tích tốt hơn khi in dấu giày vào tám bàn trước West Ham. Tiền đạo người Ghana cũng trở thành cầu thủ Man City đầu tiên ghi bàn ở cả hai trận sân nhà đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh kể từ Kevin De Bruyne hồi tháng 10/2015 - cột mốc cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong hệ thống của Guardiola.

Sáu phút sau, Man City nhân đôi cách biệt bằng pha phản công sắc lẹm. Haaland bị đốn ngã ở giữa sân nhưng vẫn kịp đẩy bóng cho Nico O'Reilly. Cầu thủ người Anh phối hợp nhanh với Semenyo bên cánh trái, trước khi xâm nhập vòng cấm và lốp bóng tinh tế qua đầu Leno.

Phút 39, Etihad thêm một lần vỡ òa. Từ tình huống cướp bóng ở giữa sân, Man City chuyển trạng thái chớp nhoáng. Rayan Ait-Nouri tăng tốc rồi chuyền cho Phil Foden. Tiền vệ người Anh lập tức chuyền chéo sân cho Haaland ngay sát vòng cấm. Trung phong Na Uy khống chế một nhịp, kéo bóng sang chân trái rồi dứt điểm chìm chéo góc vào góc phải khung thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Erling Haaland (trái) mừng bàn với Phil Foden. Ảnh: AFP

Sang hiệp hai, với lợi thế ba bàn, Man City chủ động giảm nhịp và nhường thế trận cho Fulham. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội khách chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Emile Smith Rowe rồi Kevin lần lượt tung ra các cú dứt điểm đáng chú ý ở phút 47 và 69, nhưng đều không thể đánh bại thủ thành Gianluigi Donnarumma, người chơi tập trung và chắc chắn suốt trận. Phút bù giờ thứ ba, Josh King phung phí cơ hội cận thành cuối cùng, khép lại một buổi tối trắng tay của Fulham tại Etihad.

Kết quả 3-0 giúp Man City toàn thắng 20 trận gần nhất gặp Fulham trên mọi đấu trường - chuỗi thắng dài nhất mà một đội từng tạo ra trước một đối thủ trong lịch sử bóng đá Anh. Guardiola thì duy trì thành tích đối đầu tuyệt đối khi thắng cả 17 lần chạm trán Marco Silva - kỷ lục toàn thắng dài nhất trước một HLV từng đối đầu tối thiểu 12 trận trong lịch sử các giải chuyên nghiệp.

Quan trọng hơn, chiến thắng giúp Man City có 53 điểm, rút ngắn cách biệt xuống còn ba điểm và gây sức ép lớn lên Arsenal - đội sẽ làm khách trên sân Brentford hôm nay ngày 12/2. Cuối tuần này, thầy trò Guardiola tiếp tục được chơi tại Etihad khi tiếp Salford City ở vòng bốn Cup FA, với sự tự tin đang lên cao sau màn thị uy sức mạnh.

Hồng Duy