Ca sĩ Ariana Grande khoe vẻ ngọt ngào trong bộ váy hoa lan màu hồng do Trần Hùng thực hiện.

Ariana Grande diện váy hoa lan của Trần Hùng Ariana Grande diện váy Trần Hùng trong video giới thiệu son môi do cô sản xuất. Video: Instagram Ariana Grande

Trong chiến dịch quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập, ngôi sao 32 tuổi diện bộ váy quây ngực nhấn bằng chi tiết hoa lan 3D làm bằng tay. Thiết kế được phát triển từ bộ sưu tập Xuân Hè 2025 ra mắt tháng 9/2024 tại London Fashion Week.

Nhà thiết kế cho biết đầu năm nay, êkíp của ca sĩ liên hệ với anh để đặt làm bộ váy dựa trên bản gốc trong show diễn năm ngoái. Công đoạn từ lúc cắt từng mảnh, ghép các cánh hoa satin đến khi hoàn thiện do sáu người thợ thực hiện trong hai tuần.

Lần thứ hai Ariana Grande chọn trang phục của Trần Hùng. Cô từng mặc váy nhung quây ngực của anh khi chụp hình cho album Eternal Sunshine và MV We Can’t Be Friends (Wait For Your Love) năm ngoái.

Váy hoa lan của Trần Hùng được dựng phom và đính kết trực tiếp trên manequin mang số đo của Ariana Grande. Ảnh: Instagram Ariana Grande, Nhân vật cung cấp

Ariana Grande sinh năm 1993, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Cô cũng đóng nhiều phim điện ảnh như Victorious, Sam & Cat, Don't Look Up. Năm qua, người đẹp gây chú ý khi đóng phim nhạc kịch Wicked. Tác phẩm đang dẫn đầu đề cử SAG Awards 2025, giải tiền Oscar quan trọng bậc nhất Hollywood.

Trần Hùng, 37 tuổi, quê Yên Bái, hiện sống và làm việc ở TP HCM. Anh được công chúng biết đến khi trở thành á quân Project Runway 2015. Nhà thiết kế theo đuổi phong cách lãng mạn, pha trộn cảm hứng Á - Âu với kỹ thuật thêu tay, trên chất liệu tơ tằm, organza. Các thiết kế của anh thường xuyên ra mắt ở London Fashion Week, xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Vogue, Harper's Bazaar, Elle.

Sao Trung Quốc diện áo hoa lan của NTK Việt Show Xuân Hè 2025 của Trần Hùng tại London Fashion Week. Video: Nhân vật cung cấp

Anh đẩy mạnh phát triển dòng thời trang ở Anh, Mỹ và Trung Quốc từ năm 2019. Ngoài Ariana Grande, nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế diện đồ của Trần Hùng như Heart Evangelista, Tom Daley, Huỳnh Thánh Y, Tống Uy Long, Trương Kiệt, Trấn Thành, Isaac, Đăng Khôi, Anh Tú, BigDaddy.

Ý Ly