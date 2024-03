Ariana Grande diện váy hoa trà của Trần Hùng

Ca sĩ Mỹ Ariana Grande trẻ trung với váy thêu hoa trà của Trần Hùng trong bộ ảnh ra mắt album mới.

Ngôi sao 30 tuổi chọn bộ váy quây ngực màu hồng, chụp hình cho album Eternal Sunshine cùng MV We Can’t Be Friends (Wait For Your Love) trong chương trình Saturday Night Live của đài truyền hình NBC. Cô kết hợp váy cùng lối trang điểm trong suốt, nhấn vào đôi môi hồng.

Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2023 của Trần Hùng, bằng nhung dệt từ tơ tằm. Trang phục thêu cườm Miyuki Nhật tạo thành họa tiết hoa trà, mất hai tuần hoàn hiện.

Ca sĩ Ariana Grande diện váy nhung quây ngực của Trần Hùng. Ảnh: Instagram Ariana Grande

Nhà thiết kế cho biết stylist Mimi Cuttrell liên hệ với anh hồi tháng 1 để chuẩn bị trang phục cho ca sĩ. "Êkíp của Grande đã theo dõi các bộ sưu tập của tôi ở London Fashion Week và thấy phù hợp nên chủ động đặt thiết kế riêng", anh nói.

Theo Trần Hùng, Ariana Grande thích thiết kế nguyên bản và không yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào về trang phục, chỉ lưu ý thực hiện theo đúng số đo cô cung cấp. Anh nói: "Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được một nữ ca sĩ nổi tiếng toàn cầu yêu thích các thiết kế. Đó là sự công nhận cho những sáng tạo, bước tiến mới của tôi cũng như thời trang Việt".

Hậu trường thực hiện bộ váy mini quây ngực của Ariana Grande. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Eternal Sunshine phát hành ngày 8/3, đánh dấu sự trở lại của Ariana Grande sau bốn năm. Đĩa nhạc thể hiện cả niềm vui lẫn nỗi buồn trong tình yêu của ca sĩ những năm qua. Kết hợp với nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm nổi tiếng Max Martin, album cho thấy sự trưởng thành trong nội dung, giọng hát tập trung vào quãng tốt nhất, không trầm không cao, chất chứa tự sự.

MV 'We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)' - Ariana Grande MV "We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)". Video: YouTube Ariana Grande

Ariana Grande sinh năm 1993, là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2013, Ariana ra mắt album đầu tay Yours Truly. Người đẹp từng nhận các giải thưởng Grammy, MTV Video Music Award, AMA. Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.

Trần Hùng, 36 tuổi, sinh ra ở Yên Bái, được công chúng biết đến khi trở thành Á quân Project Runway 2015. Anh thành lập thương hiệu riêng năm 2017. Trong bảy năm sự nghiệp, anh ra mắt hơn 15 bộ sưu tập, trong đó có 12 bộ thuộc khuôn khổ London Fashion Week. Nhiều người nổi tiếng quốc tế diện đồ của anh như Heart Evangelista, Vick Hope, Huỳnh Thánh Y.

Ý Ly