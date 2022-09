Apple trễ hẹn với nhiều người mua iPhone 14

Nhiều người không thể đặt trước iPhone 14 vì hệ thống của Apple và nhà phân phối đều lỗi, ngày giao máy dự kiến cũng bị dời sang tháng 10.

Ngày 9/9, Apple bắt đầu cho đặt trước iPhone 14. Tuy nhiên, người dùng trên khắp thế giới cho biết họ liên tục gặp rắc rối với Apple Store, trang web của Apple và hệ thống của các nhà phân phối chính hãng như T-Moblie, AT&T, Verizon...

Theo The Verge, việc hệ thống Apple gặp sự cố trong ngày mở đặt hàng iPhone là chuyện thường thấy do nhu cầu tăng. Tuy nhiên, năm nay tỷ lệ lỗi cao bất thường, khiến người dùng than phiền khắp các mạng xã hội. Một số người thuận lợi đặt mua được iPhone đúng hẹn vào 16/9, nhiều người cho biết họ gặp vấn đề về việc truy cập hệ thống, thời gian giao hàng dự kiến bị dời đến tháng 10.

Theo 9to5Mac, những vấn đề chủ yếu người dùng gặp phải là: quy trình thanh toán bị lỗi; trang web Apple Store Online không thể truy cập; ứng dụng Apple Store không thể kết nối với hệ thống; các trình duyệt của nhà phân phối cũng bị sập liên tục.

Bốn mẫu iPhone 14 được Apple giới thiệu trong sự kiện ngày 8/9. Ảnh: Trần Hiệp

Ở khu vực Đông Nam Á, tình trạng tương tự cũng xảy ra. Sina cho biết ngay khi vừa chính thức mở hệ thống, trang chủ của Apple và ứng dụng Apple Store luôn trong trạng thái quá tải, nhiều người dùng Trung Quốc cho biết không thể truy cập hệ thống trong những phút đầu. Chưa đầy một giờ sau đó, các hệ thống bán lẻ đều thông báo đã hết suất đặt cọc bộ đôi iPhone 14 Pro. Khách hàng muốn mua phải chờ đến đợt sau. Trong khi iPhone 14 bản tiêu chuẩn vẫn được giao hàng đúng hẹn vào ngày 16/9, dòng Pro sẽ trễ hẹn 5-6 tuần.

Tại Singapore, iPhone 14 Pro Max, bản 256 GB màu tím bị dời ngày giao hàng sang ngày 18- 26/10, còn ở Thái Lan muộn hơn một ngày.

Ở Việt Nam, các hệ thống phân phối chính hãng cho biết lượng khách hàng quan tâm đến iPhone 14 cũng tăng đột biến. Tại FPT Shop, chưa đầy 24 giờ khi công bố thông tin đã có gần 15.000 lượt đăng ký suất sở hữu máy sớm tại hệ thống. Trong đó, 2/3 số người dùng chọn iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Tại CellphoneS, con số này là gần 10.000 lượt, trong đó 55% chọn 14 Pro Max.

Theo bà Phùng Phương, đại diện hệ thống Di Động Việt, lượng người dùng quan tâm, muốn sở hữu iPhone 14 sẽ tiếp tục tăng cao trong 3-5 ngày tới. So với bản tiền nhiệm, sức hút của iPhone 14 cao gấp 3-4 lần.

Trong khi đó, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, cho biết trong đợt đầu, người Việt đặc biệt quan tâm đến phiên bản màu tím. Tuy nhiên sau đợt mở bán chính thức, màu vàng có thể sẽ là màu chủ đạo như mọi năm.

Đại diện một hệ thống bán lẻ cho hay năm nay Việt Nam đã được Apple "tăng hạng", máy được ưu tiên về sớm vào khoảng đầu tháng 10, chỉ sau những thị trường lớn như Mỹ, Singapore từ 2 đến 3 tuần, thay vì chờ đợi hơn một tháng như trước. "Tuy nhiên lượng hàng trong đợt đầu về khả năng cao không đủ phục vụ nhu cầu của thị trường. Một số màu mới cũng có thể bị khan hàng, nhưng các đợt hàng bổ sung có thể sớm về nước, không để người dùng phải chờ quá lâu", vị này nói.

Bên cạnh sức hút của hai mẫu Pro, bản thay thế của iPhone mini là iPhone 14 Plus đang là ẩn số thú vị của năm nay. Ông Nguyễn Thế Kha, đại diện hệ thống FPT Shop, nói: "Apple rất biết chiều lòng khách hàng khi trình làng một model màn hình lớn với giá phải chăng. Người dùng có xu hướng thích những smartphone cỡ lớn, đặc biệt là khách hàng Việt Nam". Đại diện FPT Shop kỳ vọng doanh số iPhone 14 có thể tăng trưởng 50-100% so với iPhone 14.

Tại Việt Nam, iPhone 14 bản tiêu chuẩn dung lượng 128 GB có giá dự kiến từ 24,9 triệu đồng, iPhone 14 Plus là 27,9 triệu đồng. Cùng bộ nhớ trên, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có giá lần lượt 30,9 triệu đồng và 33,9 triệu đồng. Bản cao cấp nhất là iPhone 14 Pro Max bản 1 TB có giá 49,9 triệu đồng.

Khương Nha