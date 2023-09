Apple sắp cập nhật iPhone 12 để giảm bức xạ

Apple cho biết sẽ phát hành bản cập nhật cho iPhone 12 trong những ngày tới nhằm khắc phục vấn đề bức xạ vượt ngưỡng theo yêu cầu của Pháp.

Động thái của hãng được đưa ra sau khi Cơ quan Giám sát Bức xạ Pháp (ANFR) quyết định cấm bán iPhone 12 từ ngày 12/9 do phát hiện tỷ lệ hấp thụ SAR của điện thoại Apple cao hơn so với mức cho phép. "Điều này liên quan đến một trong những giao thức thử nghiệm cụ thể được các cơ quan quản lý của Pháp sử dụng, chứ không phải do vấn đề an toàn", phát ngôn viên Apple cho biết ngày 15/9.

iPhone 12 là một trong những mẫu iPhone bán chạy nhất của Apple. Ảnh: Lưu Quý

Trước khi thông báo cập nhật, Apple phản đối kết quả bài kiểm tra của Pháp. Công ty nói iPhone 12 đã được nhiều cơ quan quốc tế chứng nhận và tuân thủ tiêu chuẩn SAR áp dụng cho các thiết bị vô tuyến, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Pháp bằng cách gửi các thử nghiệm nội bộ lẫn kết quả kiểm định bên thứ ba để chứng minh. Bên cạnh đó, Apple khuyến cáo nhân viên không cung cấp bất kỳ thông tin nào nếu người dùng ở Pháp và châu Âu hỏi về vấn đề, theo Bloomberg.

Trong thông báo ngày 12/9, Jean-Noel Barrot, Thứ trưởng Kinh tế Kỹ thuật số của Pháp, cho biết vấn đề trên iPhone 12 có thể được khắc phục thông qua cập nhật phần mềm. Nước này đưa ra thời hạn hai tuần để Apple giải quyết, đồng thời gửi kết quả kiểm tra cho các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Một số quốc gia EU đang theo dõi sát sao động thái của Pháp, khiến các hạn chế đối với iPhone 12 có thể lan rộng. Bộ trưởng Công nghệ Bỉ Mathieu Michel yêu cầu cơ quan quản lý viễn thông nước này phân tích mức độ nguy hiểm của iPhone nói chung. Tại Đức và Italy, cơ quan quản lý cũng đã liên lạc với Pháp về vấn đề trên, theo Reuters.

EU hiện đặt giới hạn an toàn cho các chỉ số bức xạ SAR liên quan đến việc tiếp xúc với điện thoại di động, do lo ngại sóng điện từ có thể làm tăng nguy cơ mắc một số dạng ung thư, theo các nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay chưa có tác động xấu nào đến sức khỏe được xác định là do sử dụng điện thoại di động gây ra.

iPhone 12 được giới thiệu tháng 10/2020 và nằm trong danh sách không còn được sản xuất sau khi Apple ra mắt loạt iPhone 15. Máy có màn hình 6,1 inch, chip A14 Bionic, RAM 4 GB, pin 2.815 mAh. Trước đây, thiết bị nhiều lần vào danh sách smartphone bán chạy nhất quý.

Bảo Lâm (theo Bloomberg)