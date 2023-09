Lệnh cấm iPhone 12 có nguy cơ lan rộng ra châu Âu

Một số quốc gia châu Âu như Bỉ, Đức, Italy đang theo dõi động thái của Pháp liên quan vấn đề lượng bức xạ vượt mức trên iPhone 12.

"Hiện các quốc gia thành viên có thời hạn ba tháng để xem xét các hạn chế. Nếu không có quốc gia nào phản đối, hạn chế sẽ áp dụng trên toàn châu Âu", Sonya Gospodinova, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) về thị trường nội địa, nói với FT.

Phản hồi của bà Gospodinova được đưa ra sau khi Cơ quan Giám sát Bức xạ Pháp (ANFR) quyết định cấm bán iPhone 12 từ ngày 12/9. Tổ chức này đã tiến hành các cuộc thử nghiệm và nhận thấy tỷ lệ hấp thụ SAR của điện thoại Apple cao hơn so với mức cho phép. ANFR cũng đã chuyển kết quả kiểm tra của mình cho các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Trong chương trình tin tức RTL-Info tuần này, Bộ trưởng Công nghệ Bỉ Mathieu Michel cho biết đã yêu cầu cơ quan quản lý viễn thông nước này phân tích mức độ nguy hiểm của iPhone nói chung. Tại Đức và Italy, cơ quan quản lý cho biết cũng đã liên lạc với Pháp về vấn đề trên, theo Reuters.

iPhone 12 ra mắt năm 2020. Ảnh: Lưu Quý

Trong khi đó, Apple phản đối kết quả bài kiểm tra của Pháp. Công ty nói iPhone 12 đã được nhiều cơ quan quốc tế chứng nhận và tuân thủ tiêu chuẩn SAR áp dụng cho các thiết bị vô tuyến. Hãng cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Pháp, đồng thời đã gửi cho Pháp các thử nghiệm nội bộ và phòng thí nghiệm bên thứ ba để chứng minh sản phẩm đạt chuẩn.

Tuy nhiên, theo bản hướng dẫn mới cho nhân viên Apple do Bloomberg thu thập, nhân viên Apple Store tại châu Âu được yêu cầu không bình luận về vấn đề bức xạ trên iPhone 12. Nếu khách hàng thắc mắc, họ sẽ nói "không có gì để chia sẻ" hoặc "tất cả sản phẩm đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn", đồng thời từ chối yêu cầu đổi trả điện thoại, trừ khi chúng được mua trong vòng hai tuần.

EU hiện đặt giới hạn an toàn cho các chỉ số bức xạ SAR liên quan đến việc tiếp xúc với điện thoại di động, do lo ngại sóng điện từ có thể làm tăng nguy cơ mắc một số dạng ung thư, theo các nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay chưa có tác động xấu nào đến sức khỏe được xác định là do sử dụng điện thoại di động gây ra.

iPhone 12 được giới thiệu tháng 10/2020. Máy có màn hình 6,1 inch, chip A14 Bionic, RAM 4 GB, pin 2.815 mAh. Trước đây, thiết bị nhiều lần vào danh sách smartphone bán chạy nhất quý.

Bảo Lâm