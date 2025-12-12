Áp lực thuế vì doanh thu 500 triệu một năm nhưng tháng lãi 8 triệu

Nằm diện phải nộp thuế vì doanh thu trên 500 triệu nhưng dù lợi nhuận 10-20%, thực tế mỗi tháng tôi chỉ giữ lại được 4-8 triệu đồng.

Tôi là chủ một hộ kinh doanh nhỏ, buôn bán một số mặt hàng gia dụng ở TP HCM. Công việc nghe thì đơn giản, nhưng để duy trì được cửa tiệm nhỏ này, tôi phải bắt đầu ngày mới từ 5h30 sáng, đóng cửa lúc gần 10h tối. Doanh thu mỗi năm của tôi khoảng hơn 500 triệu đồng - vừa chạm mức phải chịu thuế theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới được thông qua hôm qua.

Nhiều người nghe đến con số "hơn nửa tỷ" liền nghĩ tôi làm ăn phát đạt. Nhưng những ai từng kinh doanh mặt hàng này đều hiểu rằng doanh thu chỉ là số tiền đi qua tay, không phải tiền tôi thực sự kiếm được. Biên lợi nhuận của mặt hàng này rất thấp. Tính cả năm, lợi nhuận của tôi chỉ dao động 10–20% doanh thu.

Nói rõ hơn, với doanh thu hơn 500 triệu, thu nhập thật sự của tôi chỉ khoảng 50–100 triệu một năm, tức là bình quân mỗi tháng tôi chỉ giữ lại được 4–8 triệu đồng. Khoản tiền này còn thấp hơn mức lương tối thiểu của một nhân viên văn phòng, và càng thấp hơn mức giảm trừ gia cảnh hơn 15 triệu đồng mà người làm công ăn lương được hưởng.

Điều khiến tôi trăn trở là dù thu nhập không cao nhưng tôi đã thuộc diện nộp thuế, mà lại không được áp dụng bất kỳ khoản giảm trừ gia cảnh nào. Trong khi đó, phía sau tôi là cha mẹ già cần thuốc men hàng tháng và hai đứa con đang tuổi đi học. Chỉ cần một tháng hàng bán chậm, một đợt giá nhập tăng hoặc một lần con ốm phải nằm viện là thu nhập ít ỏi của tôi coi như cạn.

>> Nộp thuế theo doanh thu giúp hộ kinh doanh nhỏ 'dễ thở'

Thú thật, nếu có một công việc ổn định, giờ giấc rõ ràng, cuối tháng nhận lương đều đặn, có bảo hiểm đầy đủ, tôi đã không chọn con đường kinh doanh này - một công việc vất vả, phụ thuộc vào thời tiết, mặt bằng, nguồn hàng và cả tâm lý của khách. Nhưng tôi không đủ kỹ năng để xin một công việc văn phòng, nên đây là lựa chọn gần như duy nhất để tôi kiếm tiền nuôi gia đình.

Khi nghe tin luật mới nâng ngưỡng chịu thuế lên 500 triệu đồng, tôi phần nào thấy nhẹ lòng, nhưng cảm giác lo lắng vẫn còn đó. Thu nhập thật của tôi chưa bằng mức lương cơ bản, nhưng tôi đã phải đóng thuế. Tôi hiểu nghĩa vụ thuế là trách nhiệm chung. Nhưng tôi tin rằng chính sách thuế cần phản ánh đúng bản chất: hộ kinh doanh nhỏ như chúng tôi doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp. Khi ngưỡng chịu thuế chỉ dựa trên doanh thu, những người kinh doanh tạp hóa hay ăn uống nhỏ lẻ sẽ luôn thiệt thòi.

Tôi chỉ mong một chính sách thuế sẽ tính đến đặc thù từng ngành nghề. Những người buôn bán nhỏ đang cố gắng mưu sinh từng ngày cũng cần được lắng nghe, để tương lai bớt đi phần nào nỗi lo chồng chất.

Hong Minh