Áp lực lên kế hoạch cưới

Khánh Linh, 23 tuổi, ở Vĩnh Long, mô tả chuẩn bị cho lễ kết hôn vào tháng tới như đang "chạy deadline không có hồi kết".

Hơn một tháng nay, Khánh Linh gần như không có ngày nào được nghỉ ngơi trọn vẹn. Cô cùng hôn phu đến 5 trung tâm tiệc cưới và đơn vị tổ chức, trang phục, nhưng chưa ưng ý. Khâu thiết kế thiệp mời cũng dở dang do "mỗi người một ý". Cô còn list việc cần chốt như: danh sách khách mời, phương án di chuyển cho người thân, bạn bè ở xa, bàn ghế, quà cưới và ảnh cưới.

Khánh Linh cho biết hai bên gia đình có nhiều ý kiến trái chiều, vì vậy đôi khi cô và chồng sắp cưới rơi vào bế tắc. Trước mắt, Linh cùng hôn phu hoàn thành thỏa thuận phân chia tài sản riêng và chung, xác định quyền sở hữu căn hộ mua trước cưới, lập các hợp đồng liên quan, sau đó làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Áp lực khiến Khánh Linh mất ngủ, rụng tóc và da xấu đi. Hơn một tuần nay, cơ thể đau nhức và mệt mỏi, nhưng Linh không dám nghỉ ngơi.

"Phải lo xong công việc, tôi mới dám ốm. Cứ tưởng sắp cưới sẽ là thời gian hạnh phúc, nhưng thực tế rất mệt", chị nói.

Chuẩn bị kết hôn là khoảng thời gian cần sự thấu hiểu giữa đôi bên. Ảnh minh họa: Vecteezy

Còn Anh Tuấn, 28 tuổi, Hà Nội, vừa cầu hôn thành công, song chưa dự kiến ngày tổ chức đám cưới. Lý do, bạn gái yêu cầu kiểm tra sức khỏe và sàng lọc gen di truyền để có phương án mang thai ngay sau khi kết hôn. Vì chuyện này, Anh Tuấn và bạn gái đã tranh cãi nhiều ngày.

Anh Tuấn cho biết có bố mắc ung thư dạ dày, ông qua đời hai năm trước. Mẹ anh đang bị viêm gan B, bà đang điều trị bệnh theo phác đồ của bác sĩ. Bạn gái biết điều này, thẳng thắn chia sẻ rằng sẽ không mang thai tự nhiên nếu Anh Tuấn mắc bệnh.

"Bản thân tôi cũng luôn có ý thức bảo vệ sức khỏe, không lăng nhăng và đã tiêm vaccine viêm gan B. Vậy mà bạn gái không tin tưởng, vẫn đặt điều kiện trước khi cưới, tôi không biết phải làm sao", Anh Tuấn nói.

Cao điểm mùa cưới tại Việt Nam thường rơi vào những tháng 9-12. Lý do, đây là khoảng thời gian giao mùa ở nhiều địa phương, thời tiết mát mẻ, ít mưa và khí hậu dễ chịu. Người Việt cũng thường quan niệm bắt đầu cuộc sống hôn nhân vào dịp này sẽ mang lại may mắn, khởi đầu thuận lợi.

Tuy nhiên do quan niệm coi trọng lễ cưới, quá trình chuẩn bị thường có nhiều tranh luận, khiến cặp đôi trở nên căng thẳng và dễ nóng giận. Các vấn đề phổ biến gồm chi phí, áp lực ngân sách, vấn đề địa điểm... Nhiều cặp đôi cũng bất đồng quan điểm với việc khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Theo bác sĩ Trần Huỳnh Tấn từ Hệ thống Tiêm chủng VNVC, nhiều cô dâu chú rể muốn mọi thứ hoàn hảo, dẫn đến căng thẳng và sức khỏe sa sút khi chuẩn bị quá nhiều trong thời gian ngắn. Không ít bạn trẻ thiếu thời gian tầm soát sức khỏe tiền hôn nhân hoặc e ngại thực hiện các xét nghiệm nhạy cảm như kiểm tra sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bên cạnh đó, thời tiết cuối năm thay đổi đột ngột cùng việc di chuyển nhiều làm tăng nguy cơ nhiễm virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp và tiêu hóa. Sức đề kháng giảm do thiếu ngủ khiến cơ thể dễ bị tấn công.

Nam thanh niên tiêm vaccine phòng bệnh dễ lây qua đường dục do HPV trước khi dọn về sống chung với người yêu tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Theo Hiệp hội Rối loạn lo âu Mỹ (ADAA) để giảm áp lực khi tổ chức cưới, mỗi người nên lựa chọn cách giao tiếp nhẹ nhàng, lắng nghe để học hỏi thay vì phản bác. Gia đình cũng có thể lựa chọn một người đáng tin cậy, uy tín để tham vấn các công việc, hỗ trợ thuyết phục gia đình hai bên.

Khánh Linh được khuyên nên tham khảo ý kiến của đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, từ đó thuyết phục gia đình hai bên. Cô dâu, chú rể tương lai nên hỗ trợ lẫn nhau giải quyết căng thẳng giữa hai gia đình, tránh tranh cãi gay gắt. Mỗi người cần thuyết phục cha mẹ bằng sự nhẹ nhàng, giữ thái độ bình tĩnh.

Còn Anh Tuấn cho biết đã suy nghĩ rất nhiều và tâm sự với bạn bè, gia đình về việc khám sức khỏe. Hiện anh vẫn chưa có quyết định, song đã hiểu về tầm quan trọng của sức khỏe, đồng thời không muốn tranh cãi với bạn gái nữa.

Theo bác sĩ Tấn, các cặp đôi nên chú trọng sức khỏe của bản thân hơn để làm nền tảng "chạy deadline cưới". Việc này bao gồm ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, thường xuyên vận động, giảm căng thẳng ngay khi quá mệt mỏi. Khi sức khỏe thể chất đảm bảo, cơ thể và tâm trí mới đủ minh mẫn để hoàn thành rất nhiều công việc cần thiết.

Bên cạnh đó, các cặp đôi không nên tiêu cực về việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, không nên có quan niệm phát hiện bệnh sẽ tạo ra gánh nặng cho bạn đời hoặc gây đổ vỡ tình cảm. Việc kiểm tra sức khỏe trước kết hôn giúp phát hiện các bất thường di truyền tiềm ẩn, rối loạn nội tiết hoặc vấn đề về sức khỏe sinh sản như buồng trứng đa nang, viêm nhiễm đường sinh dục, vô sinh, hiếm muộn... Từ đó, các cặp đôi có phương án chuẩn bị, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh về sau.

Một số chương trình khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ khuyến cáo chủ động tiêm vaccine để phòng bệnh. Những mũi tiêm phổ biến được khuyến cáo gồm cúm, phế cầu, não mô cầu, sởi, quai bị, rubella hay thủy đậu, viêm gan B, HPV... Cặp đôi nên tham vấn ý kiến bác sĩ để có lịch trình tiêm chủng phù hợp, hiệu quả nhất.

Phan Bình