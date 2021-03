Ảo mộng lời 10 % một tháng khi mới chơi chứng khoán

"Sau 5 năm đầu tư, tôi luôn khuyên những người mới rằng 'hãy bắt đầu từ câu hỏi: bạn có thể mất tối đa bao nhiêu tiền?' ".

Nhiều nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường chứng khoán đã mang theo kỳ vọng sẽ có thể lãi 10% một tháng. Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư chứng khoán cho những người này, độc giả Ductran cho rằng: "Tôi đã chơi chứng khoán khoảng 4-5 năm rồi. Với những ai hỏi tôi nên bắt đầu đầu tư từ đâu, tôi sẽ trả lời rằng: "Bắt đầu từ câu hỏi: bạn có thể chấp nhận mất tối đa bao nhiêu tiền?". Sau đó, hãy học cách giữ tiền, tiếp theo mới đến việc kiếm tiền. Có rất nhiều kênh để bạn học (và nên học trước khi đầu tư): sách, báo, YouTube hoặc các khóa học ngắn hạn... Nếu bạn không dùng kiến thức để kiếm tiền thì bạn sẽ phải dùng tiền để mua kiến thức".

Đồng quan điểm, bạn đọc Vo.tinh.phao123 nhấn mạnh không nên quá kỳ vọng vào tiền lời khi mới bắt đầu chơi chứng khoán: Đầu tư bất cứ lĩnh vực gì cũng đều là chuyện làm ăn, ắt có lãi, có lỗ, dựa trên khả năng của mỗi người và cũng không đòi hỏi phải có vốn nhiều.

Nhưng một người mới đầu tư mà kỳ vọng 10%/ tháng là chuyện viễn tưởng. Không ai có thể làm được mức đấy trong thời gian dài. Một người mới chỉ nên kỳ vọng không lỗ hoặc lãi lớn hơn gửi ngân hàng trong hai, ba năm đầu tiên".

"10% là một hiệu suất cao khủng khiếp với một nhà đầu tư mới. Có thể trong lúc thi trường tăng trưởng nóng, bạn sẽ được cao hơn con số đó. Nhưng trong những giai đoạn tiếp theo, bạn sẽ mất lại bằng chính số tiền lời mà mình kiếm được trước đó, thậm chí nhiều hơn. Vậy nên, hãy đặt mức kỳ vọng thấp xuống", độc giả Khánh Song Trần Nguyễn nói thêm.

Khẳng định nguy cơ mất nhiều hơn được với những nhà đầu tư non kinh nghiệm, bạn đọc An Đông Hà cảnh báo: "Muốn đầu tư chứng khoán, bạn phải tìm hiểu, học hỏi rồi hãy quyết định. Còn bài toán đầu tư an toàn mà lãi 10% một tháng rõ ràng là không có lời giải. Nếu muốn an toàn thì chỉ có đem gửi tiết kiệm. Còn kinh doanh làm ăn thì phải xác định rõ tư tưởng là có được, có mất. Những người mới vào nghề thường vẫn mất nhiều hơn được".

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị kiến thức về chứng khoán trước khi quyết định đầu tư, độc giả Dinh Vang nhận định: "Nếu chưa có kiến thức thì bạn nên dành nhiều thời gian nghiên cứu, học hỏi, thường xuyên theo dõi thị trường và học tập kinh nghiệm từ những người đi trước, trước khi đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực này.

Trước mắt, bạn hãy học nghề một cách nghiêm túc, rồi hãy nghĩ đến con số 5% hay 10% lãi hàng tháng. Rất nhiều người có vốn mà không nghiên cứu tìm hiểu nghiêm túc, để lòng tham và kỳ vọng thiếu thực tế chi phối, kết quả mất hết vốn, nợ nần ngập cổ. Đầu tư khi có tiền mà thiếu kiến thức và kinh nghiệm thì chẳng khác nào đánh bạc".

Cùng chung quan điểm, bạn đọc NQT tái khẳng định: "Ngay cả với nhà đầu tư chuyên nghiệp, nếu muốn đạt lợi nhuận 10% một tháng cũng rất khó. Bạn nên đặt các mục tiêu cơ bản trước, làm sao hiểu được các cách phân tích thị trường, cách nhìn được thị trường đang đi theo xu hướng thế nào, lúc đó hãy đặt mục tiêu 10%.

Hiện giờ thị trường đang rất tốt nhưng không có nghĩa lúc nào cũng tốt như vậy, nếu bạn không tỉnh táo khéo còn bị lỗ ngược. Nên theo tôi, một nhà đầu tư mới chập chững gia nhập thị trường chứng khoán thì trước hết hãy tập bò trước khi tập đi".

Lê Phạm tổng hợp

