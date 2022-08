Ảo giác bình yên khi sinh nhiều con

Nhiều người muốn sinh nhiều con vì nỗi sợ bị tuyệt tự, tuyệt tôn nếu chẳng may mất đi đứa con duy nhất.

Tôi thấy việc sinh con khiến con người thấy vất vả hơn, rồi con cái cũng chẳng hạnh phúc hơn mình thì tốt nhất là nên thôi, ở vậy một mình vừa giúp đất nước, giúp xã hội và trái đất. Cuộc đời vốn quá nhiều vất vả rủi ro rồi, nếu con sinh ra chẳng may thiếu thốn (90%), ốm yếu (khả năng là 70%), thất bại (hơn 40%), bất hạnh (40%), hoặc mất sớm dưới 50 tuổi (khoảng 5%). Tỷ lệ như vậy là quá nguy hiểm và không đáng để sinh ra một đứa bé trên đời.

Với xã hội hiện nay, chỉ tầm 10% đứa trẻ sinh ra là có hạnh phúc cho đến lúc nhắm mắt. Càng có con thì hạnh phúc các bậc cha mẹ càng phụ thuộc vào hạnh phúc của các con, tức là có nguy cơ bất hạnh vì các con. Với tỷ lệ hạnh phúc thấp như vậy thì chọn không sinh con có khi lại là sáng suốt.

Nhiều người không những có tư tưởng phải sinh con mà còn là sinh ít nhất hai đứa. Tôi tự hỏi làm vậy để làm gì? Về mặt hạnh phúc, hai đứa trẻ làm bố mẹ ít hạnh phúc đi rõ rệt theo lý thuyết xác suất. Còn về chuyện anh em giúp đỡ nhau thì thực tế đa số không làm được như vậy, phần lớn lúc nhỏ thì ganh ghét, tị nạnh, lớn hơn thì tranh giành hồi môn, nhà ai nấy lo, bố mẹ cũng chẳng nhờ được gì. Vậy đẻ hai đứa để làm gì?

>> Phận con một

Người ta muốn sinh nhiều vì họ sợ thiên hạ nhìn họ thất bại toàn tập khi họ chỉ đẻ một con và chẳng may đứa con duy nhất ấy mất đi. Họ không kịp đẻ thêm đứa thứ hai để bù vào, trở thành tuyệt tự, tuyệt tôn. Nỗi sợ mơ hồ và sống vì thiên hạ này thoạt đầu có vẻ có lý, nhưng phân tích kỹ ra thì rất vô lý và đôi lúc ác độc. Trong trường hợp rủi ro xảy ra, cha mẹ mất đi một đứa con, thì đứa còn lại cũng không thể làm họ yên tâm hơn hay vui hơn là bao. Họ sẽ không thể sống yên ổn ngày nào vì suốt ngày trong tâm trạng sợ mất nốt đứa còn lại.

Với tôi, nếu xảy ra thì tôi thà chấp nhận nỗi đau duy nhất đó, còn hơn là suốt đời sống trong cả nỗi đau và lo lắng mất nốt đứa còn lại. Mất một con duy nhất cũng đau như là mất một trong số các con, cả đời còn lại các bạn đều không thể yên vui được nếu các bạn là bố mẹ có tình thương và trách nhiệm. Nên việc đẻ hai con để nếu nhỡ mất đi một đứa thì còn đứa khác, để thiên hạ vẫn nhìn mình không mất trắng tất cả chỉ là ảo giác bình yên thôi.

Nếu các bạn không có sức khỏe, không có kinh tế, không có thời gian, không có khả năng để bảo vệ đầy đủ cho nhiều con cùng lúc thì tốt nhất là các bạn không nên đẻ hoặc chỉ nên đẻ một con. Nhờ đó, bạn có khả năng quan tâm tới nó nhiều hơn, bảo vệ nó nhiều hơn, qua đó con cái cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Khi bạn có thể đảm bảo cho con cái những điều kiện chăm sóc và an toàn tối thiểu thì dù chỉ có một con bạn vẫn sẽ yên vui, đỡ lo lắng vất vả hơn rất nhiều so với những người hai con mà không thể lo đủ cho chúng.

