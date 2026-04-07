Áo finisher VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 gợi sắc trời miền Tây

Áo finisher VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 sử dụng hai gam màu tím và xanh, lấy cảm hứng từ bình minh, hoàng hôn miền Tây Nam Bộ.

Tiếp nối huy chương và áo đấu mang vẻ đẹp sông nước, áo finisher dành cho VĐV hoàn thành hai cự ly 21 và 42km là mảnh ghép hoàn thiện bộ nhận diện của giải đấu. Hai chiếc áo sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại nhằm tái hiện trọn vẹn sắc trời bình minh và hoàng hôn - hai khoảnh khắc rực rỡ nhất trong ngày tại đất Tây Đô.

Thiết kế áo finisher cự ly 21km VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Mẫu áo finisher 21km nổi bật với tông tím chủ đạo, lấy cảm hứng từ sắc hoàng hôn trên miền sông nước. Trên nền tím đậm, các dải màu hồng và vàng sáng loang mềm, uốn lượn như sóng nước, gợi liên tưởng đến khung cảnh chiều buông trên bến Ninh Kiều khi ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt sông.

Logo giải cùng dòng chữ "Can Tho 2026" được đặt ở ngực trái theo bố cục thiết kế quen thuộc của hệ thống VnExpress Marathon. Trong khi đó, mặt lưng sử dụng kiểu chữ dọc cỡ lớn, tăng khả năng nhận diện cự ly thi đấu từ xa.

Cùng cấu trúc thiết kế, áo finisher 42km sử dụng bảng màu xanh dương kết hợp cam và vàng, lấy cảm hứng từ bình minh miền Tây. Những dải màu sáng chạy ngang thân áo gợi hình ảnh nắng sớm xuyên qua màn sương, tái hiện không khí đầu ngày khi ghe thuyền bắt đầu ra chợ nổi, nhịp sống trên sông dần thức giấc.

Thiết kế áo finisher cự ly 42km VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Đặt cạnh nhau, hai mẫu áo tạo nên sự tương phản rõ nét về màu sắc và cảm xúc. Nếu thiết kế 21km thiên về vẻ mềm mại, êm ả, mẫu 42km lại nhấn vào cường độ ánh sáng và cảm giác chuyển động mạnh. Nhờ đó, bộ đôi áo finisher giữ được sự thống nhất trong ngôn ngữ thiết kế, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho từng cự ly.

"Cùng với áo đấu và huy chương, áo finisher 'chốt hạ' bộ vật phẩm của VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 bằng câu chuyện hình ảnh xuyên suốt về miền Tây sông nước. Qua thiết kế này, chúng tôi kỳ vọng runner khi về đích sẽ lưu lại trong ký ức hình ảnh dòng sông cùng sắc trời miền Tây ở thời điểm đẹp nhất trong ngày", đại diện ban tổ chức bày tỏ.

Áo do Velosar - đối tác chiến lược của hệ thống VnExpress Marathon giai đoạn 2026-2027 sản xuất. Từng sản phẩm có trọng lượng siêu nhẹ (khoảng 95-100g), sử dụng chất liệu Poly Mesh 110 GSM với cấu trúc lưới hỗ trợ thoát mồ hôi nhanh, hạn chế tối đa tình trạng bết dính khi vận động cường độ cao.

Lần đầu hiện diện tại đất Tây Đô năm 2025, VnExpress Marathon Cần Thơ thu hút hơn 9.000 runner, trở thành một trong những sự kiện thể thao quy mô lớn của khu vực miền Tây Nam Bộ. Trở lại ở mùa giải năm nay với nhiều điểm mới về thời gian tổ chức, cung đường và trải nghiệm thi đấu, giải được kỳ vọng sẽ tiếp tục hấp dẫn cộng đồng chạy bộ, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Cần Thơ năng động nhưng hiền hòa.

Hải Long