Áo đấu VM Green Paradise Cần Giờ 2026 mang sắc xanh thiên nhiên

Ban tổ chức công bố áo đấu và áo finisher lấy cảm hứng rừng ngập mặn, truyền tải tinh thần sống xanh tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026.

Hướng đến trải nghiệm thể thao kết hợp khám phá thiên nhiên, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 giới thiệu bộ áo đấu và áo finisher có thiết kế gắn liền với cảnh quan sinh thái ven biển và rừng ngập mặn đặc trưng của khu vực.

Áo đấu lấy cảm hứng từ "lá phổi xanh" của thành phố, sử dụng gam xanh chuyển sắc từ rừng đến biển, mang lại cảm giác nhẹ và thoáng. Hiệu ứng chuyển màu được phối hợp hài hòa với thiết kế chủ đạo trên cả hai phiên bản T-shirt và singlet. Phom dáng áo giúp người mặc thoải mái vận động.

Hai phiên bản T-shirt và singlet của áo đấu VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

"Chúng tôi muốn mỗi runner khi khoác lên mình chiếc áo đấu này sẽ cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên Cần Giờ. Sắc xanh chuyển màu không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn đại diện cho khao khát chinh phục cung đường 'xuyên rừng, chạm biển' của VĐV", đại diện ban tổ chức nói.

Ngoài hai phiên bản áo đấu, ban tổ chức còn công bố hai mẫu áo finisher cho cự ly 21km và 42km. Phiên bản dành cho runner hoàn thành bán marathon cũng có màu xanh lá như áo đấu, nhưng sáng hơn. Trong khi đó, áo finisher 42km lại khác biệt hoàn toàn với tông đỏ nổi bật.

Theo ban tổ chức, bộ vật phẩm năm nay, bao gồm áo đấu, áo finisher và huy chương, được thiết kế đồng bộ, góp phần tạo nhận diện riêng cho VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, đồng thời truyền cảm hứng yêu thiên nhiên đến cộng đồng chạy bộ.

Áo finisher 21km và 42km của giải. Ảnh: VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 diễn ra ngày 1/5. Các cự ly dự kiến xuất phát và về đích tại khu vực Đại lộ Thời Đại, khu Vịnh Tiên thuộc siêu đô thị sinh thái Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870 ha. Không gian rộng lớn, sát biển giúp runner đón gió mát trong phần lớn thời gian thi đấu. Rời khu đô thị, lộ trình đưa người chạy qua các tuyến đường xanh nổi tiếng như Duyên Hải, Rừng Sác.

Nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia, ban tổ chức bố trí hai địa điểm phát bib và race-kit. Ngày 29/4, runner nhận vật phẩm trong khung 13h đến 18h tại Văn phòng Vinhomes, thuộc trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền, số 161 Võ Nguyên Giáp, phường Thảo Điền, TP HCM. Sang ngày 30/4, thời gian phát bib kéo dài từ 9h đến 19h tại Đại lộ Thời Đại, khu Vịnh Tiên, dự án Vinhomes Green Paradise, huyện Cần Giờ, TP HCM.

Thái Anh