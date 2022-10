Áo dài lụa thập niên 1930 của Vũ Việt Hà

Kiểu áo thập niên 1930 đặc trưng với sắc màu tươi sáng do thời kỳ này phụ nữ thành thị bắt đầu dùng các loại vải nhập từ châu Âu. Áo may cổ xây (cổ đứng), cài nút sang bên phải, phần tay áo may nối, gấu áo dài của nữ thường được may trên mắt cá khoảng 20 cm.