Áo chạy bộ khác áo mặc hàng ngày thế nào?

Áo dành cho người chạy đường dài có độ đàn hồi đa hướng, dệt theo dạng lưới hoặc vân sọc, trọng lượng không vượt quá 110 gr, theo chuyên gia từ thương hiệu Velosar.

Áo chạy bộ chuyên dụng dành cho người tập luyện và thi đấu được thiết kế khác biệt hoàn toàn so với áo thun thông thường về chất liệu, cấu trúc vải và kỹ thuật hoàn thiện sản phẩm. Theo ông Lê Xuân Đại, Phó giám đốc Venicii, phụ trách nghiên cứu và phát triển (R&D) thương hiệu Velosar - đối tác cung cấp trang phục của VnExpress Marathon, các tiêu chí khắt khe này nhằm đảm bảo tối đa sự thoải mái, độ bền và hiệu quả vận động trong thời gian dài cho người mặc.

Ông Đại cho biết, một trong những yếu tố quan trọng nhất là chất liệu vải. Áo chạy bộ thường sử dụng sợi tổng hợp như polyester kết hợp spandex, với tỷ lệ phổ biến khoảng 92% polyester và 8% spandex. Cấu trúc sợi mảnh cùng bề mặt mịn giúp vải nhẹ, mềm và thoáng khí. Bên cạnh đó, thiết kế dạng mesh với nhiều lỗ nhỏ phân bổ trên bề mặt cho phép không khí lưu thông liên tục, hỗ trợ cơ thể thoát nhiệt trong quá trình vận động.

Áo VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight được sản xuất bởi Velosar. Ảnh: Tùng Đinh

Khác với áo thun cotton thông thường có xu hướng ngậm nước, chất liệu sợi tổng hợp hoạt động theo cơ chế dẫn và bay hơi mồ hôi cực nhanh. Nghiên cứu "Nghiên cứu về đặc tính kiểm soát độ ẩm của vải dệt kim Cotton/Polyeste" công bố năm 2022 trên Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Dệt may của Mỹ cũng chỉ ra rằng vải polyester có khả năng thoát ẩm vượt trội so với cotton, giúp duy trì cảm giác khô ráo và ổn định nhiệt độ cơ thể.

Bên cạnh đó, độ co giãn và cấu trúc vải cũng là điểm khác biệt. Ông Đại cho biết với thành phần spandex, áo chạy bộ có khả năng đàn hồi đa hướng, cho phép người chạy thực hiện các chuyển động như sải bước dài hoặc đánh tay mạnh mà không bị cản trở. Vải thường được dệt theo dạng lưới hoặc vân sọc nhỏ để tăng độ thoáng khí và giảm trọng lượng.

Về trọng lượng, chuyên gia Velosar cho biết một chiếc áo chạy bộ tiêu chuẩn thường không vượt quá 110 gram. Trọng lượng nhẹ giúp giảm cảm giác nặng khi tích tụ mồ hôi và hạn chế tiêu hao năng lượng không cần thiết trong quá trình vận động dài, nhất là với runner chơi marathon hoặc các cự ly siêu dài.

Vải được cân đo trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất. Ảnh: Tùng Đinh

Ngoài chất liệu, kỹ thuật đường may đóng vai trò quan trọng đối với trải nghiệm người dùng. Các sản phẩm chuyên dụng thường sử dụng đường may flatlock tại những vị trí dễ ma sát như nách, cổ và sườn áo. "Loại đường may này có bề mặt phẳng, giảm tối đa khả năng gây kích ứng da khi vận động trong thời gian dài. Một số nhà sản xuất còn áp dụng công nghệ cắt chỉ tự động để hạn chế các điểm gồ ghề tại vị trí nối chỉ", ông Đại nói.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, ma sát kéo dài kết hợp với mồ hôi có thể gây ra tình trạng "chafing" - kích ứng da phổ biến ở runner, đặc biệt khi sử dụng trang phục không phù hợp.

Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, các tiêu chí về thoáng khí và thoát ẩm càng trở nên quan trọng. Chuyên gia Velosar cho biết các sản phẩm dành cho thị trường này thường ưu tiên cấu trúc lưới dày đặc trên bề mặt, kết hợp chất liệu nhẹ và nhanh khô để duy trì cảm giác dễ chịu cho người mặc, kể cả khi chạy trong thời tiết nhiệt độ cao và độ ẩm lớn.

"Ngược lại, áo thun thông thường, đặc biệt là áo cotton - dễ giữ nước, tăng trọng lượng khi thấm mồ hôi và lâu khô. Điều này có thể làm tăng ma sát, gây khó chịu và ảnh hưởng đến hiệu suất vận động. Trang phục không phù hợp có thể làm gia tăng nhiệt độ cơ thể và cảm giác mệt mỏi khi tập luyện kéo dài", ông nói.

Áo được thiết kế ôm theo chuyển động cơ thể. Ảnh: VnExpress Marathon

Bên cạnh đó, Velosar còn ứng dụng công nghệ vào sản xuất như xử lí bề mặt vải ex-dry để tăng khả năng thấm hút mồ hôi. Công nghệ may Stretch Stitch giúp chỉ đàn hồi cùng với vải, không bị đứt khi kéo giãn.

Đối với những người mới bắt đầu làm quen với chạy bộ, chuyên gia khuyến nghị nên đầu tư vào những chiếc áo có đặc tính nhẹ, mềm, thoáng khí và hạn chế tối đa các chi tiết may viền cứng. Việc lựa chọn phom dáng áo phù hợp với vóc dáng người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng cũng giúp tối ưu hiệu quả vận động.

"Chúng tôi đang tập trung vào nghiên cứu và cải tiến sản phẩm nhằm phù hợp hơn với điều kiện vận động và khí hậu địa phương. Đơn cử tại hệ thống VM năm nay, runner sẽ được trải nghiệm ba loại vải khác nhau, phù hợp với khí hậu từng địa phương", đại diện Velosar khẳng định.

Velosar là thương hiệu thời trang thể thao thuộc Công ty cổ phần Venicii Việt Nam. Đơn vị cung cấp toàn bộ trang phục thi đấu và vận hành cho hệ thống VnExpress Marathon giai đoạn 2026-2027.

