Áo bra thể thao có thể giúp runner nữ nâng hiệu suất

Nhiều runner nữ xem nhẹ việc chọn áo bra thể thao phù hợp, nhưng đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu suất và cảm giác khi chạy dài.

Tầm quan trọng của áo bra chạy bộ

Các nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ cho thấy áo bra đúng cỡ giúp nâng đỡ ngực, giảm dao động và cải thiện hiệu suất chạy. So với không mặc áo hoặc mặc áo thường, áo thể thao có thể giảm dao động ngực tới khoảng 43%, hạn chế đau tức và mỏi cơ vai.

Nữ runner sử dụng áo bra thể thao khi chạy 10km Giải chạy đêm Hà Nội 2024. Ảnh: Đức Đồng

Ngoài tác dụng giảm dao động, áo bra hỗ trợ cao còn giúp tăng độ cứng khớp gối, góp phần cải thiện hiệu quả vận động. Vì mỗi bước chân đều gây tác động lên toàn bộ cơ thể, việc ổn định khớp giúp giảm nguy cơ chấn thương và tiết kiệm năng lượng. Một nghiên cứu khác trên PubMed Central cho thấy nữ runner mặc áo bra hỗ trợ tốt tiêu thụ ít oxy hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn khi chạy.

Áo bra hỗ trợ tốt (high-support sports bra) là loại áo ngực thể thao thiết kế cho vận động cường độ cao như chạy bộ, nhảy, aerobic. Cấu trúc ôm sát, dây đai chắc giúp cố định ngực, giảm dao động, hạn chế đau cơ và chấn thương, đồng thời tăng hiệu quả vận động, tiết kiệm năng lượng khi luyện tập.

Nhưng sai lầm phổ biến khi mặc bra

Theo nhóm nghiên cứu của Giáo sư Joanna Wakefield-Scurr (Đại học Portsmouth - Anh), có tới 70% phụ nữ mặc sai cỡ áo bra thể thao. Nhiều runner nghĩ rằng chỉ ngực to hoặc chạy nhanh mới cần hỗ trợ cao. Nhưng cả người có vòng ngực nhỏ, chạy chậm cũng có thể gặp đau, mỏi vai và căng lưng nếu chọn sai loại áo. "Cơn đau thường xuất phát từ sự kéo căng các mô liên kết nâng đỡ ngực, chứ không chỉ do trọng lượng", bà Wakefield-Scurr giải thích.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cảnh báo, áo thiết kế quá chặt có thể gây áp lực lên cột sống, tạo cảm giác khó chịu hoặc thậm chí dẫn đến chấn thương nếu sử dụng lâu dài.

Áo bra phối với quần sáng màu được nhiều runner nữ ưa chuộng khi tham gia giải chạy đêm. Ảnh: VnExpress Marathon

Cơ thể nữ giới thay đổi liên tục do tăng hoặc giảm cân, mang thai, cho con bú... Những yếu tố này ảnh hưởng tới độ vừa của áo, vì vậy các chuyên gia khuyên nên đo lại size mỗi vài tháng hoặc sau khi cơ thể có biến đổi rõ rệt.

Dù nhiều hãng khuyến nghị sử dụng áo bra thể thao khoảng một năm, nghiên cứu của Giáo sư Wakefield-Scurr chỉ ra rằng sau 25 lần giặt, áo có thể mất hơn 30% khả năng hỗ trợ. Với runner tập luyện thường xuyên, nên thay áo sau 6-12 tháng để duy trì hiệu quả và cảm giác thoải mái.

Cách chọn áo ngực cho runner nữ

Khi chọn áo, runner nên ưu tiên loại có mức hỗ trợ cao (high-impact) cho các cự ly dài hoặc buổi tập cường độ mạnh. Các mẫu "low" hoặc "medium impact" thường không đủ để hạn chế dao động ngực, dễ gây đau lưng và vai. Ngoài ra, nên chọn theo số đo vòng lưng và cup thay vì size chung XS-XL để áo ôm vừa, không trượt khi vận động.

Runner Loan Barbie phối bra cùng chân váy thể thao khi chạy 21km. Ảnh: VnExpress Marathon

Trước khi sử dụng, runner có thể thử nhảy nhẹ để kiểm tra. Ngực không rung nhiều, dây vai không cọ xát và băng dưới ngực cố định là áo vừa cơ thể. Với những buổi chạy sáng sớm, đêm hoặc trong thời tiết lạnh ẩm như tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight powered by Puma cuối tháng 11, nên ưu tiên chất liệu thoáng khí, hút ẩm, khô nhanh để tránh tích tụ mồ hôi và sốc nhiệt.

Áo bra thể thao không chỉ là phụ kiện mà là thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, giúp giảm đau, bảo vệ cơ thể và nâng cao hiệu suất. Việc đầu tư đúng sản phẩm giúp nữ runner tự tin, thoải mái thể hiện phong độ trên đường chạy.

Lan Anh (theo Runner's World)