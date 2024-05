Anya Taylor-Joy tự đóng cảnh đua xe trong 'Furiosa'

Anya Taylor-Joy tập lái để tự thực hiện các cảnh rượt đuổi khi đóng phim "Furiosa: A Mad Max Saga".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tác phẩm của đạo diễn George Miller là một trong những phim được đánh giá cao ở Liên hoan phim Cannes 2024 dù không tranh giải. Nhiều nhà phê bình đánh giá cao sự nỗ lực của Anya Taylor-Joy trong các phân đoạn hành động.

Trailer 'Furiosa: A Mad Max Saga' Trailer phim. Tác phẩm dán nhãn 18+, ra mắt trong nước ngày 22/5. Video: Warner Bros.

Theo ET, để vào vai, nghệ sĩ luyện thể lực cường độ cao một năm trước khi tham gia dự án. Taylor-Joy còn dành nhiều tuần tập lái ôtô. Trong một bài phỏng vấn với Entertainment Weekly, nghệ sĩ cho biết chưa có bằng lái khi thực hiện những cảnh rượt đuổi. "Cách êkíp dạy tôi giống như tôi lúc nào cũng trong một cuộc rượt đuổi", diễn viên nói.

Trước giờ bấm máy, Taylor-Joy thức dậy lúc 2h để chuẩn bị, sau đó mất thêm năm tiếng trang điểm. Trên Variety, người đẹp nói phải hóa trang bảy lớp mới có được tạo hình bụi bặm của nhân vật trên phim. Suốt quá trình ghi hình hơn sáu tháng, Taylor-Joy luôn túc trực trên phim trường.

Theo Variety, Miller là nhà làm phim yêu cầu tính chân thực và chính xác cao. Để khắc họa hình ảnh cô gái kiên cường, không đầu hàng trước kẻ thù, đạo diễn tiết chế lời thoại của nhân vật Furiosa, chỉ cho diễn viên bộc lộ cảm xúc qua ánh mắt. Suốt 148 phút phim, Anya Taylor-Joy chỉ nói khoảng 30 câu. Trong một cảnh diễn xuất bằng mắt, Miller đề nghị Taylor-Joy ngậm chặt môi vì cho rằng nhân vật sẽ trở nên quá trẻ trung nếu diễn viên mở miệng. Nghệ sĩ phải quay nhiều lần trong khi nghiến chặt hàm răng.

Quá trình quay phim khắc nghiệt ở vùng hoang mạc Australia khiến diễn viên trở nên căng thẳng, cô đơn, thậm chí có lúc nghĩ mình không thể hoàn thành. Trong giờ giải lao, Taylor-Joy thường xem những đoạn phim ngắn để giải trí. "Tôi cần có thứ gì đó trên điện thoại để nhắc nhở về sự tốt đẹp của thế giới, khác biệt so với bối cảnh trong phim", người đẹp cho biết. Ngoài ra, Taylor-Joy nhận nuôi một chú mèo - đặt tên là Kitsune - nhằm giải tỏa stress, coi như phần thưởng vì đã cố gắng hết mình cho công việc.

Tạo hình nhân vật Furiosa trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Theo Variety, trước khi Taylor-Joy được chọn vào vai Furiosa, George Miller từng có ý định mời Charlize Theron quay lại đóng nhân vật làm nên tên tuổi minh tinh. Ông dự định sử dụng kỹ thuật trẻ hóa bằng kỹ xảo (de-aging) cho Theron. Nhưng sau khi xem một số tác phẩm sử dụng công nghệ trên như Gemini Man và The Irishman, George quyết định thay thế người đẹp Nam Phi, cho rằng de-aging làm khán giả chú ý đến gương mặt được chỉnh sửa mà không tập trung vào diễn xuất.

Đạo diễn chọn Taylor-Joy sau khi xem màn trình diễn của cô trong Last Night in Soho (2021), do Edgar Wright chỉ đạo. "Anya có khả năng lấp đầy vai diễn của Charlize Theron. Cô ấy là người có tính kỷ luật cao", Miller nói.

Tương tự Anya Taylor-Joy, bạn diễn Chris Hemsworth nhiều lần lo lắng về nhân vật của mình. Anh dậy lúc 3h, mất nhiều giờ để gắn râu và mũi giả. Trong bài phỏng vấn với Variety, diễn viên cho biết cảm giác khó chịu khi phải ngồi bốn tiếng trước gương giúp anh dễ dàng hóa thân phản diện.

Trên EW, Hemsworth cho biết có hai năm để nghiên cứu kịch bản, song hai tuần trước khi bấm máy, diễn viên nhận ra mình không thực sự nắm vững tâm lý nhân vật, trở nên mất tự tin.

Trong thời gian đó, nghệ sĩ nghe theo lời khuyên của đạo diễn, như đọc sách về những nhân vật độc tài, đặt mình vào nhân vật Dementus để viết nhật ký. Đồng thời, Hemsworth cố gắng điều chỉnh giọng nói giống người sống ở thế kỷ 20.

Tạo hình của Chris Hemworth trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Êkíp quy tụ 1.000 nhân lực để thực hiện các cảnh phim ở thị trấn Broken Hill và những cồn cát ngoại ô Sydney (Australia). Ở mỗi địa điểm, đoàn mất từ 103 đến 130 ngày quay. George Miller áp dụng phương pháp quay dựng tại chỗ để chủ động quản lý tiến trình hoàn thiện dự án, tránh việc tăng chi phí.

Một trong những phân đoạn tốn sức lực nhất của đoàn là cảnh những kẻ đột kích phe Dementus (Chris Hemsworth đóng) tấn công chiếc xe chở nhiên liệu War Rig. Với cảnh dài 15 phút trên màn ảnh, êkíp mất 78 ngày ghi hình, mỗi ngày có gần 200 diễn viên đóng thế tham gia, kéo dài quá trình quay phim hơn một tháng so với dự kiến.

Các chiến xa trong 'Furiosa' Các chiến xa và ôtô được sử dụng trong "Furiosa". Video: Warner Bros.

Sau khi đóng máy, Miller không cho dàn diễn viên xem những cảnh hoàn thiện mà chỉ tiết lộ vài phân đoạn dựng thô trắng đen, nhằm để dành cảm xúc cho đoàn khi thưởng thức thành quả tại rạp chiếu. Đầu tháng 5, trong cuộc phỏng vấn với Variety, Taylor-Joy cho biết chưa theo dõi đoạn phim Furiosa mất cánh tay ở rạp, nhưng đã xem đoạn phim dựng thô nhiều lần. "Trong ba phút đầu, tôi đã khóc. Sau đó, tôi nghẹn lời không nói được. Tôi rất đau lòng", nghệ sĩ nói.

Anya Taylor-Joy, 28 tuổi, bắt đầu đóng phim năm 2014. Nghệ sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn trong các tác phẩm kinh dị, tâm lý như The Witch (2017), Split (2016). Năm 2020, diễn viên gây tiếng vang với vai chính trong series The Queen's Gambit, đoạt giải nữ chính tại Emmy và Quả Cầu Vàng. Hồi tháng 10/2023, Taylor-Joy cưới nhạc sĩ Malcolm McRae sau một năm đăng ký kết hôn.

Theo Variety, 2024 được coi là một năm quan trọng với Anya khi đóng chính trong Furiosa: A Mad Max Saga - tiền truyện Mad Max: Fury Road (2015). Tác phẩm là một trong những dự án được mong đợi trong năm, xoay quanh thời trẻ của nữ chiến binh Furiosa. Trong bản phim 2015, vai này do minh tinh Charlize Theron thủ vai.

Quế Chi