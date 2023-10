'Nàng hậu' Anya Taylor-Joy cưới

Diễn viên Anya Taylor-Joy, đóng "The Queen's Gambit", cưới nhạc sĩ Malcolm McRae sau một năm đăng ký kết hôn.

Theo Daily Mail ngày 3/10, Anya Taylor-Joy và bạn trai tổ chức hôn lễ tại Venice, Italy cuối tuần trước. Buổi tiệc có hơn 150 khách mời gồm nhiều sao như Cara Delevingne, Julia Garner, Miles Teller, Nicolas Hoult, Evan Ross.

Anya Taylor-Joy mặc váy cưới của Dior tại cung điện Palazzo Pisani Moretta. Ảnh: Backgrid

Đầu năm, cả hai bị bắt gặp tham quan các địa điểm tổ chức đám cưới ở Italy. Theo Pagesix, Anya và Malcom hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tháng 7/2022.

Họ lần đầu gặp tại buổi ra mắt phim The Queen's Gambit tháng 3/2021. Hai ngày sau, Malcolm sáng tác bài hát Really Want to See You Again dành tặng Anya. Tháng 4 cùng năm, diễn viên nhắc tới người yêu trong cuộc phỏng vấn với Elle. Tại tiệc tiền Oscar năm 2022, Anya và Malcolm lần đầu cùng xuất hiện trước công chúng và công khai mối quan hệ. Nhạc sĩ đăng hình cả hai chụp chung hôm đó trên Instagram và viết "rất tự hào về cô gái này".

Trên Vogue, diễn viên cho biết cảm thấy thoải mái khi ở bên Malcolm, rằng anh là niềm yêu thích của cô. "Cuối cùng, tôi đã tìm được người vui vẻ và sẵn sàng ngồi im lặng cùng tôi đọc sách. Tôi coi đọc sách là việc phải làm, anh ấy cũng yêu sách bởi chúng tôi giống nhau. Bọn tôi như những ông bà cụ 80 tuổi và những đứa trẻ bảy tuổi. Mối quan hệ tiến triển rất tốt", Anya cho biết hồi tháng 4/2022.

Anya Taylor-Joy và Malcolm McRae năm 2021. Ảnh: Foxes Magazine

Anya Taylor-Joy 27 tuổi, bắt đầu đóng phim năm 2014. Cô nhanh chóng ghi dấu ấn trong các tác phẩm kinh dị, tâm lý như The Witch (2017), Split (2016)... Năm 2020, diễn viên gây tiếng vang với vai chính trong series The Queen's Gambit, đoạt giải nữ chính tại Emmy và Quả Cầu Vàng. Cô kín tiếng về những mối quan hệ trước Malcom.

Malcolm McRae 29 tuổi, hiện là thành viên ban nhạc More, thuộc quản lý của hãng Warner Music. Anh sáng tác nhạc và gây chú ý trên mạng xã hội. McRae cũng góp mặt trong một số dự án phim như Brotherly (2008) và How'dy (2020).