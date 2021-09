Anya Taylor-Joy bán nude bên ngựa

Gần đây, diễn viên 25 tuổi trở thành cái tên được săn đón hàng đầu Hollywood với hàng loạt dự án bom tấn. Cô gây tiếng vang với các giải Quả Cầu Vàng, Emmy nhờ vai thiên tài cờ vua trong "The Queen's Gambit". Cô hiện ở LHP Venice quảng bá phim "Last Night in Soho" của đạo diễn Edgar Wright.