Antony từ chối Bayern để giữ lời hứa với Betis

Tây Ban NhaTiền đạo người Brazil khước từ lời đề nghị với mức lương cao hơn của Bayern để giữ lời hứa trở lại Real Betis, nơi anh cảm thấy hạnh phúc và được yêu mến.

"Một ngày trước khi thỏa thuận hoàn tất, tôi có đàm phán Bayern", Antony nói với đài Cadena Cope hôm 2/9. "Nhưng khi đó thương vụ với Betis đã xong 95%, và tôi khẳng định sẽ giữ lời hứa. Tôi làm vậy vì sự tôn trọng, vì tình yêu và vì tôi biết mình rất hạnh phúc ở đây".

Antony được người hâm mộ chào đón trong buổi lễ ra mắt Real Betis ngày 2/9. Ảnh: Betis

Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, Betis hoàn tất việc mua đứt Antony từ Man Utd với phí chuyển nhượng 29 triệu USD. Theo kênh ESPN, Bayern đã vào cuộc muộn và sẵn sàng trả lương mùa 8,1 triệu USD - gần gấp đôi đề nghị của Betis, nhưng Antony vẫn quyết định trở lại đội bóng Tây Ban Nha.

Tiền đạo người Brazil khẳng định: "Tôi cảm thấy rất bình thản với quyết định này. Tôi không biết điều gì xảy ra trong tương lai, nhưng hiện tại tôi hoàn toàn hài lòng".

Antony được xem như người hùng khi khoác áo Betis theo diện cho mượn nửa cuối mùa 2024-2025. Tiền đạo Brazil ghi 9 bàn qua 26 trận, giúp Betis cán đích thứ sáu La Liga và vào chung kết Conference League, nơi họ thua ngược Chelsea 1-4.

Nhưng khi trở lại sân Old Trafford, Antony tiếp tục bị HLV Ruben Amorim loại đội một, không được dự chuyến du đấu tiền mùa giải và đưa vào danh sách chuyển nhượng.

"Có hơn 5 CLB liên hệ với tôi, nhưng tôi luôn nói lựa chọn số một là Betis", tiền đạo 25 tuổi nhấn mạnh. "Betis với tôi là cảm xúc, là nơi tôi tìm thấy chính mình. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng chắc chắn rằng trở lại đây là quyết định đúng đắn nhất của đời mình".

Antony ra mắt Real Betis Antony ký hợp đồng đến năm 2030 với Betis.

Trong lễ ra mắt diễn ra tại nhà hàng Abades Triana bên bờ sông Guadalquivir, Antony không kìm được nước mắt khi đối diện hàng trăm CĐV và lãnh đạo đội bóng. Anh thừa nhận đã trải qua hơn 40 ngày căng thẳng chờ đợi trong khách sạn ở Manchester, nhưng sự kiên nhẫn và niềm tin đã giúp anh có ngày đặc biệt này.

Antony khẳng định Betis đủ khả năng cạnh tranh ở La Liga lẫn Europa League, đồng thời hướng đến World Cup 2026 cùng tuyển Brazil. "Được gọi lại tuyển quốc gia là một bước quan trọng", anh bày tỏ. "Tôi luôn tự đặt yêu cầu cao với bản thân và muốn trở thành một Antony tốt hơn nữa. World Cup là giấc mơ lớn, và tôi sẽ nỗ lực hết sức để góp mặt".

Chủ tịch Angel Haro ca ngợi Antony là một trong những bản hợp đồng quan trọng nhất của CLB. "Biệt danh Antonio de Triana mà CĐV trao cho cậu là minh chứng cho sự gắn bó và tình yêu. Chúng tôi tin Antony sẽ mang đến nhiều đêm huy hoàng cho Betis", ông cho biết.

Hồng Duy (theo Marca, ESPN)