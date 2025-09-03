Antony khóc khi trở lại Betis

Tây Ban NhaTiền đạo Antony không kìm được nước mắt khi được Real Betis mua đứt, khép lại ba mùa giải đáng quên trong màu áo Man Utd.

Trong buổi lễ ra mắt tại Seville ngày 2/9, Antony ngồi trên ghế cao với khung cảnh thành phố nắng vàng phía sau, nhiều lần nghẹn lời và lau nước mắt khi kể về hành trình rời Old Trafford.

"Những gì xảy ra ở Manchester, chỉ mình tôi biết nó khó khăn thế nào. Tập luyện riêng biệt, nhưng đó là cuộc đời. Tôi biết ngày này sẽ đến. Giờ thì tất cả đã là quá khứ", cầu thủ 25 tuổi chia sẻ.

Antony khóc khi ra mắt Real Betis ngày 2/9. Ảnh: Betis

Antony được xem như người hùng khi khoác áo Betis theo diện cho mượn nửa cuối mùa 2024-2025. Tiền đạo Brazil ghi 9 bàn qua 26 trận, giúp Betis cán đích thứ sáu La Liga và vào chung kết Conference League (thua ngược Chelsea 1-4).

Chính sự yêu mến từ CĐV Betis đã thôi thúc Antony trở lại. "Tôi đã ở khách sạn hơn 40 ngày, rất khó khăn nhưng mọi người đều biết tôi chỉ muốn về Betis", anh bày tỏ. "Tình cảm quan trọng hơn tiền bạc. Đây luôn là lựa chọn số một của tôi và tôi đã chờ đến ngày cuối cùng để được trở lại".

Antony được người hâm mộ chào đón trong buổi lễ ra mắt Real Betis ngày 2/8. Ảnh: Betis

Trong ngày trở lại Seville, Antony được hàng chục CĐV vây quanh, reo hò và gọi anh là "Antonio de Triana" - như một người con của thành phố. Tiền đạo người Brazil khẳng định: "Lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều này. Khi khoác áo Betis, tôi sẽ chạy vì từng CĐV".

Antony thành danh tại Ajax, và rồi cập bến Man Utd với mức phí 103 triệu USD vào hè 2022. Nhưng anh không đáp ứng được kỳ vọng, chỉ ghi 12 bàn sau 96 trận.

Hè này, Man Utd chấp nhận lỗ nặng khi bán Antony cho Betis với phí chuyển nhượng 29 triệu USD, kèm điều khoản hưởng 50% nếu CLB Tây Ban Nha bán tiếp trong tương lai. Antony thậm chí giảm 30% lương để thương vụ diễn ra suôn sẻ.

Antony ra mắt Real Betis Antony được người hâm mộ Real Betis săn đón.

Antony thuộc nhóm các tiền đạo rời sân Old Trafford hè này. Man Utd đẩy Marcus Rashford sang Barca, Rasmus Hojlund tới Napoli, Jadon Sancho sang Aston Villa theo dạng cho mượn, và bán Alejandro Garnacho cho Chelsea.

Chiều ngược lại, Man Utd chi hơn 250 triệu USD để mang về bộ ba Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Hồng Duy tổng hợp