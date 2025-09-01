Antony chấp nhận giảm lương để rời Man Utd

Antony đồng ý giảm 30% lương để gia nhập Betis với phí chuyển nhượng 29 triệu USD, khép lại ba mùa giải chơi cho Man Utd.

Phí chuyển nhượng Antony lần này thấp hơn nhiều so với mức 111 triệu USD Man Utd đã chi để đưa anh về từ Ajax hè 2022. Trong thỏa thuận với Betis còn có điều khoản nếu bán Antony trong tương lai, Betis sẽ phải trả Man Utd 50% lợi nhuận phát sinh.

Trở ngại lớn nhất khiến thương vụ nằm ở lương của Antony, khiến các bên chơi trò "kéo co" những ngày qua. Khi còn khoác áo Man Utd, cầu thủ Brazil nhận khoảng 8 triệu USD mỗi năm, trong khi mức lương Betis đề nghị chỉ khoảng 5,6 triệu USD. Vì thế, Antony có nguy cơ thất thu 4,8 triệu USD, vì còn hai năm hợp đồng còn lại ở Old Trafford.

Antony mừng bàn thắng cho Betis trong một trận đấu ở Tây Ban Nha năm 2025. Ảnh: Reuters

Ban đầu, phía cầu thủ muốn Man Utd hoặc Betis bù đắp, nhưng cả hai đều từ chối. Betis khẳng định ngân sách không cho phép, còn Man Utd kiên quyết không chi thêm cho một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Amorim. Do kỳ chuyển nhượng hè sẽ kết thúc hôm nay, Antony chấp nhận nhượng bộ.

Antony tìm lại phong độ trong nửa cuối mùa trước ở Betis, với 9 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 26 trận, góp công lớn giúp CLB vào chung kết UEFA Conference League. Anh hòa nhập tốt với lối chơi của đội bóng Tây Ban Nha và được HLV Manuel Pellegrini xem là giải pháp thay thế trực tiếp cho Isco - nhạc trưởng đang nghỉ vì chấn thương dài hạn.

Man Utd chịu lỗ, nhưng bán Antony vẫn là lựa chọn tối ưu. CLB giảm bớt gánh nặng lương thưởng và tránh nguy cơ xung đột trong phòng thay đồ. "Quỷ Đỏ" cũng sẽ nhận được phí chuyển nhượng phát sinh của Antony. Chẳng hạn nếu Betis bán Antony với giá 49 triệu USD, Man Utd sẽ nhận được 10 triệu USD.

Trong nhóm cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, Man Utd đã đẩy đi 4 người, là Antony, tiền đạo Rasmus Hojlund, Marcus Rashford và Alejandro Garnacho. Hojlund chuyển tới Napoli theo dạng cho mượn, và điều khoản mua đứt sẽ được kích hoạt nếu CLB Italy giành suất dự Champions League mùa sau. Rashford cũng sang Barca theo dạng cho mượn, không có điều khoản mua đứt. Còn Garnacho được bán sang Chelsea.

Vẫn còn hai cầu thủ chưa ra đi, là Jadon Sancho và Tyrell Malacia. Sancho đang được Aston Villa quan tâm, nhưng mức lương của cầu thủ này là vấn đề. Còn Malacia nhiều khả năng sẽ chuyển tới Elche ở Tây Ban Nha.

Hoàng An (theo Athletic)