Antony: 'Man Utd thiếu tôn trọng tôi'

Tây Ban NhaTiền đạo người Brazil chưa thể quên quãng thời gian dài phải sống trong khách sạn gần sân bay và bị HLV Ruben Amorim cách ly khỏi đội một Man Utd.

"Đó là những tháng ngày rất khắc nghiệt ở Anh", Antony nói với tờ El Desmarque. "Tôi phải sống hơn 40 ngày trong khách sạn gần sân bay, tập luyện tách biệt với phần còn lại. Tôi cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Nhưng thôi, tôi không muốn tạo thêm tranh cãi. Tôi vẫn biết ơn Man Utd vì đã có những khoảnh khắc đẹp và hai danh hiệu cùng CLB".

Antony được người hâm mộ chào đón trong buổi lễ ra mắt Real Betis ngày 2/9. Ảnh: Betis

Antony thành danh tại Ajax, rồi cập bến Man Utd với mức phí 103 triệu USD vào hè 2022 dưới thời HLV Erik ten Hag. Nhưng anh không đáp ứng được kỳ vọng, chỉ ghi 12 bàn sau 96 trận, đoạt hai danh hiệu Cup FA và Cup Liên đoàn.

Nửa cuối mùa 2024-2025, Antony chuyển sang khoác áo Betis theo diện cho mượn và gây ấn tượng mạnh. Tiền đạo người Brazil ghi 9 bàn qua 26 trận, giúp đội bóng Tây Ban Nha cán đích thứ sáu La Liga và vào chung kết Conference League, nơi anh và đồng đội thua ngược Chelsea 1-4.

Khi trở lại sân Old Trafford hè này, Antony vẫn không được HLV Ruben Amorim trọng dụng. Anh bị loại khỏi đội một, không được dự chuyến du đấu tiền mùa giải và luôn nằm trong danh sách cần thanh lọc của Man Utd

Trong thời gian bị cách ly, Antony sống ở khách sạn Delta Hotels Manchester Airport Marriott với mức giá 235 USD một đêm. Đây là khách sạn chỉ được chấm 3,6/5 điểm trên TripAdvisor, với nhiều đánh giá cho rằng phòng cũ kỹ, ồn ào, thậm chí có khách tố phát hiện gián trong phòng tắm.

Antony ở khách sạn Delta Hotels Manchester Airport Marriott khi bị Man Utd cách ly khỏi đội một. Ảnh: TripAdvisor

Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, Betis hoàn tất việc mua đứt Antony từ Man Utd với phí chuyển nhượng 29 triệu USD. Để thương vụ được suôn sẻ, tiền đạo 25 tuổi chấp nhận giảm 30% lương.

Anh nói: "Những gì xảy ra ở Manchester, chỉ mình tôi hiểu khó khăn thế nào. Tôi phải tập riêng, sống hơn 40 ngày trong khách sạn. Nhưng giờ mọi thứ đã là quá khứ. Seville đẹp hơn Manchester nhiều, tôi hạnh phúc khi trở lại nơi mình được yêu thương".

Antony cũng nhấn mạnh rằng sự gắn bó tình cảm tại Betis quan trọng hơn vật chất. "Với tôi, tình cảm là tất cả, không phải chỉ tiền bạc", anh nói. "Ở đây, tôi cảm nhận được tình yêu. Đó luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi và vì vậy tôi đã kiên nhẫn chờ đợi tới ngày cuối cùng để trở lại Betis".

Antony chưa ghi bàn hay kiến tạo qua ba trận La Liga mùa này, nhưng đã ghi dấu ở Europa League với pha lập công trong trận hòa Nottingham Forest. Với sự yêu mến từ CĐV Betis và quyết tâm chứng tỏ bản thân, cầu thủ Brazil kỳ vọng sẽ tái hiện phong độ từng giúp anh tỏa sáng mùa trước. "Lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế này. Khi mặc chiếc áo của Betis, tôi sẽ chiến đấu vì từng người hâm mộ", Antony khẳng định.

Antony ghi bàn ấn định tỷ số trong trận Real Betis hòa Nottingham Forest 2-2 ở lượt đầu Europa League trên sân La Cartuja, Sevilla, Tây Ban Nha ngày 24/9/2025. Ảnh: UEFA

Không chỉ tìm lại niềm vui trong màu áo Betis, Antony còn đặt mục tiêu trở lại tuyển Brazil và tham dự World Cup 2026. Cầu thủ chạy cánh này từng góp mặt trong bốn trận tại World Cup 2022, nhưng không được triệu tập kể từ trận giao hữu với Morocco vào tháng 3/2023.

"Đó là giấc mơ của tôi", Antony nói. "Tôi đã chơi ở một kỳ World Cup, và rất muốn được dự lần thứ hai. Đại diện cho đất nước luôn là niềm tự hào. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình và hy vọng được gọi trở lại đội tuyển".

Hồng Duy (theo Daily Mail, talkSPORT)