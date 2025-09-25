Antony giúp Betis thoát thua ở Europa League

Tây Ban NhaTiền đạo Antony tỏa sáng với một bàn, một kiến tạo giúp Real Betis hòa Nottingham Forest 2-2 ở lượt đầu Europa League mùa 2025-2026.

Trên sân La Cartuja hôm 24/9, Antony chạm bóng 76 lần, chuyền chính xác 82% với hai đường quyết định (key pass), qua người bốn lần, dứt điểm ba lần với một cú trúng đích. Tiền đạo người Brazil được chuyên trang Sofascore chấm 9 điểm - cao nhất trận.

Cedric Bakambu dứt điểm mở tỷ số trong trận Real Betis hòa Nottingham Forest 2-2 ở lượt đầu Europa League trên sân La Cartuja, Sevilla, Tây Ban Nha ngày 24/9/2025. Ảnh: UEFA

Phút 15, Antony đi bóng từ cánh phải cắt vào trung lộ rồi chuyền cho Cedric Bakambu. Tiền đạo người CHDC Congo khống chế hai nhịp rồi dứt điểm về góc gần tung nóc lưới Nottingham Forest mở tỷ số.

Sau đó, Igor Jesus ghi liền hai bàn giúp đại diện Ngoại hạng Anh xoay chuyển tình thế. Igor Jesus, vừa chuyển đến từ CLB Brazil Botafogo, trở thành cầu thủ Nottingham Forest đầu tiên trong lịch sử lập cú đúp ngay lần ra sân đầu tiên ở Cup châu Âu.

Antony ghi bàn gỡ hòa 2-2. Ảnh: Marca

Nhưng Antony tỏa sáng để giữ một điểm ở lại Tây Ban Nha. Phút 85, Marc Roca thoát xuống chếch bên trái vòng cấm rồi tạt về cột xa. Antony băng vào đệm chân phải chéo góc, ấn định tỷ số hòa 2-2 và làm bùng nổ cầu trường La Cartuja.

"Đó là cảm giác nhẹ nhõm. Hôm nay tôi đã nói chuyện với anh trai, anh ấy nhắn rằng tôi sẽ ghi bàn và điều đó đã thành sự thật", Antony nói với Movistar sau trận. "Tôi rất hạnh phúc vì ghi bàn, nhưng cũng hơi buồn vì không thể thắng. Gia đình tôi từng trải qua những ngày tháng rất khó khăn ở khu ổ chuột. Bàn thắng này tôi xin dành tặng cho con trai tôi, đang ở đây cùng vợ, và cho anh trai tôi".

Antony phấn khích sau khi ghi bàn. Ảnh: Marca

Antony được xem như người hùng khi khoác áo Betis theo diện cho mượn nửa cuối mùa 2024-2025. Tiền đạo Brazil ghi 9 bàn qua 26 trận, giúp Betis cán đích thứ sáu La Liga và vào chung kết Conference League (thua ngược Chelsea 1-4).

Nhưng khi trở lại sân Old Trafford hè 2025, Antony vẫn bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội một, không được dự chuyến du đấu tiền mùa giải và nằm trong danh sách chuyển nhượng. Cuối cùng, Man Utd chấp nhận lỗ nặng để bán Antony cho Betis. Bản thân cầu thủ này cũng chịu giảm 30% lương để thương vụ diễn ra suôn sẻ.

"Tôi rất mệt. Thời gian vừa qua rất khó khăn vì tôi không có giai đoạn tiền mùa giải, mới chỉ tập luyện với đội khoảng hai, ba tuần", Antony chia sẻ về tình trạng thể lực. "Trước khán giả nhà, chúng tôi muốn giành ba điểm nhưng phải chấp nhận kết quả này và hướng tới trận tiếp theo".

Ngày 28/9, Betis tiếp tục thi đấu trên sân nhà gặp Osasuna ở vòng bảy La Liga.

Hồng Duy