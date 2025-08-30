Màn kéo co giữa Man Utd và Betis về thương vụ Antony

Man Utd và Real Betis đã đạt thỏa thuận phí chuyển nhượng Antony, nhưng các khoản nợ cũ cùng tranh chấp tiền lương khiến thương vụ đình trệ.

Tối 29/8, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Man Utd đã đồng ý bán Antony cho Betis với giá 29 triệu USD, kèm điều khoản hưởng 50% lợi nhuận nếu cầu thủ này được bán tiếp trong tương lai. Cầu thủ Brazil thậm chí còn được cho phép bay sang Tây Ban Nha để hoàn tất thủ tục. Nhưng chỉ vài giờ sau, Betis bất ngờ phát đi thông báo rút lui, cho rằng họ không kham nổi "tổng chi phí" của thương vụ.

Theo Betis, vấn đề không phải phí chuyển nhượng, mà ở những khoản tiền phát sinh. Man Utd hiện còn nợ một phần phí của thương vụ mua Antony với giá 111 triệu USD từ Ajax năm 2022. "Quỷ Đỏ" muốn Betis chia sẻ gánh nặng này, nhưng đội bóng Tây Ban Nha lập tức từ chối.

Antony khởi động trước trận Betis gặp Vitoria Guimaraes, lượt đi vòng 1/8 UEFA Conference League trên sân Benito Villamarin, thành phố Seville, Tây Ban Nha ngày 6/3/2025. Ảnh: Reuters

Thu nhập của Antony cũng là vấn đề với Betis. Anh hiện hưởng khoảng 8 triệu USD mỗi năm tại Man Utd. Nếu trở lại Betis, tiền đạo 25 tuổi sẽ phải chấp nhận giảm lương, dẫn tới thất thu 4,7 triệu USD trong hai năm hợp đồng còn lại. Cầu thủ muốn được bù đắp, nhưng Man Utd lẫn Betis đều không sẵn sàng gánh thêm. "Chúng tôi không thể trả thêm, đó là trách nhiệm giữa Man Utd và cầu thủ", một nguồn tin từ Betis nói.

Man Utd thì coi động thái rút lui của Betis là chiêu mặc cả. Họ tin rằng CLB Tây Ban Nha vẫn cần Antony, đặc biệt sau khi Isco dính chấn thương dài hạn. Nhưng Betis cũng có lý do để cứng rắn. Ngân sách hạn hẹp khiến họ không thể biến Antony thành thương vụ tốn kém ngoài dự kiến, dù cầu thủ 25 tuổi đã tỏa sáng nửa cuối mùa trước cùng đội.

Trong giai đoạn cho mượn từ tháng 1/2025, Antony ghi 9 bàn và kiến tạo 5 bàn khác sau 26 trận, góp công lớn đưa Betis vào chung kết UEFA Conference League. Anh cùng Isco trở thành hai hạt nhân trong lối chơi của HLV Manuel Pellegrini. Betis muốn đưa anh về lâu dài, biến Antony thành bản hợp đồng ngôi sao mùa này.

Man Utd cũng có lý do để muốn "tống khứ" Antony. Sau khi tiêu tốn 111 triệu USD để đưa anh về theo yêu cầu của HLV Erik ten Hag, cầu thủ Brazil gây thất vọng. Anh chỉ ghi 12 bàn sau 96 trận và mất vị trí chính thức khi Ruben Amorim lên nắm quyền. Mùa này, Antony chưa chơi phút nào trong ba trận đầu Ngoại hạng Anh.

Kỳ chuyển nhượng hè chỉ còn hơn hai ngày, và Antony vẫn chưa biết tương lai sẽ đi về đâu. Nếu Betis thật sự rút lui, Man Utd có thể buộc phải tìm phương án thay thế. Nếu đôi bên nhượng bộ, thương vụ có thể hồi sinh phút chót.

Antony chịu thiệt nhiều nhất, vì đã công khai mong muốn trở lại Betis, nơi anh tìm lại niềm vui chơi bóng sau thời gian mất phương hướng ở Man Utd. Trong phỏng vấn tháng 5/2025, Antony từng thừa nhận "đã có lúc không còn cảm thấy hứng thú với bóng đá" khi khoác áo Man Utd, thậm chí bỏ ăn vì áp lực và thất vọng. Betis mang lại cho anh cảm giác được tái sinh, nhưng rắc rối tài chính giữa hai CLB lại đẩy cầu thủ vào thế lửng lơ.

Màn kéo co giữa Man Utd và Betis cho thấy một thực tế của bóng đá hiện đại, nơi những thỏa thuận trên giấy tờ về phí chuyển nhượng chỉ là phần nổi. Phần chìm, bao gồm tiền hoa hồng, lương chênh lệch và các điều khoản phụ, mới là những thứ có thể phá hỏng một thương vụ trong tích tắc. Và Antony trở thành ví dụ điển hình.

Hoàng An (theo Athletic, Marca)