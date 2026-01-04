Anthony Joshua thoát chết nhờ quyết định vào phút chót

NigeriaCựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Anthony Joshua đổi chỗ ngồi chỉ ít phút trước vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người bạn thiệt mạng.

Theo báo Anh Sportmail, Joshua đổi chỗ từ ghế trước xuống hàng ghế sau chiếc SUV - quyết định giúp anh thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Nigeria ngày 29/12.

Theo cảnh sát giao thông, chiếc Lexus SUV chở Joshua đã đâm vào một xe tải đang dừng bên đường. Võ sĩ người Anh chỉ bị thương nhẹ, trong khi hai người bạn thân Sina Ghami và Kevin "Latif" Ayodele tử vong.

Anthony Joshua được giải cứu khỏi đống đổ nát trước khi được đưa đến bệnh viện.

Đáng chú ý, tài xế riêng của Joshua, Adeniyi Mobolaji Kayode (47 tuổi), bị phát hiện không có giấy phép lái xe hợp lệ vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Thông tin này được đưa ra trong phiên điều trần tại Tòa án cấp cao Sagamu, nơi Kayode bị truy tố với bốn tội danh, gồm lái xe nguy hiểm gây chết người, lái xe bất cẩn và lái xe khi không có bằng. Trước tòa, Kayode phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng nguyên nhân tai nạn là do hệ thống phanh gặp sự cố.

Luật sư của Kayode cho biết chuyến đi bắt đầu từ Lagos. Ban đầu, Joshua ngồi ghế trước cạnh tài xế, nhưng được yêu cầu đổi chỗ do vóc dáng lớn che khuất tầm nhìn gương chiếu hậu. Sau đó, Joshua chuyển ra ghế sau, còn Latif Ayodele ngồi phía trước.

Tòa án quyết định cho Kayode tại ngoại với mức bảo lãnh 5 triệu naira (khoảng 3.500 USD). Phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 20/1.

Anthony Joshua 'thoát chết trong gang tấc' trong vụ tai nạn xe hơi Anthony Joshua sau vụ tai nạn.

Bên ngoài phòng xử, gia đình tài xế tỏ ra suy sụp. Con trai ông, Ifeoluwa Adeniyi (19 tuổi), khẳng định cha mình vô tội và coi đây chỉ là một tai nạn không may, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình hai nạn nhân. "Cha tôi không chạy quá tốc độ. Ông nói đã đạp phanh nhưng xe không dừng lại. Nếu chiếc xe tải không đỗ trái phép bên đường thì bi kịch đã không xảy ra", Adeniyi nói.

Sau vụ tai nạn, Joshua đã trở về Anh ngày 2/1 và được cho là vẫn chịu ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần sau cú sốc lớn. Lễ tang của Ghami và Ayodele dự kiến diễn ra tại Thánh đường Hồi giáo Trung tâm London ngày 4/1. Hiện chưa rõ Joshua có tham dự lễ tang hay không.

Anthony Joshua bị thương nhẹ, trong khi Latif Ayodele (giữa) và Sina Ghami (phải) tử vong trong tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nigeria ngày 29/12.

Những người thân cận cho biết nỗi ám ảnh tâm lý mới là điều khiến họ lo ngại nhất với Joshua. Kolawole Omoboriowo, người đã gắn bó với võ sĩ người Anh suốt 8 năm và phụ trách điều phối các hoạt động của anh tại Nigeria, thừa nhận toàn bộ ê-kíp đang thực sự lo lắng về cách Joshua vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn.

"Điều duy nhất tôi nghĩ tới lúc này là làm thế nào để Joshua thoát khỏi trạng thái sang chấn", Omoboriowo nói với Sky News. "Bên ngoài, mọi người có thể nghĩ cậu ấy ổn, nhưng không ai biết Joshua sẽ đối diện với mất mát này ra sao. Chúng tôi chỉ mong mọi người cho cậu ấy thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục".

Theo Omoboriowo, Latif Ayodele - một trong hai nạn nhân - có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Joshua, như anh em sinh đôi. Điều này khiến cú sốc tâm lý càng trở nên nặng nề hơn với cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới

Joshua được xuất viện vào tối giao thừa và đã tới nhà tang lễ để tiễn biệt hai người bạn thân trước khi rời Nigeria. Chính quyền bang Lagos và Ogun sau đó ra thông cáo cho biết võ sĩ người Anh đủ điều kiện y tế để hồi phục tại nhà, dù "trong trạng thái nặng trĩu cảm xúc".

Hồng Duy (theo Daily Mail)