Anh xác nhận cho Mỹ mượn căn cứ để bảo vệ eo biển Hormuz

Chính phủ Anh thông báo đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ của mình để tấn công "các mục tiêu Iran đang đe dọa eo biển Hormuz".

Người phát ngôn chính phủ Anh ngày 20/3 cho hay các bộ trưởng nước này đã nhóm họp và xác nhận "thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng căn cứ Anh để thực hiện hành động phòng vệ tập thể ở khu vực, trong đó có phá hủy các bệ phóng và khí tài mà Iran sử dụng để tấn công tàu thuyền ở eo biển Hormuz".

Chính phủ Anh cũng kêu gọi các bên "giảm leo thang khẩn cấp và giải quyết nhanh chóng xung đột".

Tiêm kích F/A-18E cất cánh từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford hôm 17/3: Ảnh: US Navy

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng phản ứng của Anh là "rất muộn" và "lẽ ra họ phải hành động nhanh hơn nhiều". Ông trước đó chỉ trích các đồng minh NATO "hèn nhát" vì không đáp ứng yêu cầu hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 19/3 điện đàm với người đồng cấp Anh Yvette Cooper, cáo buộc Thủ tướng Keir Starmer đang "đặt sinh mạng người dân Anh vào nguy hiểm" khi cho phép đồng minh sử dụng căn cứ nhằm "tiến hành hành động gây hấn chống lại Iran".

Ngoại trưởng Cooper cảnh báo Iran "không được nhắm mục tiêu trực tiếp vào các căn cứ, lãnh thổ hoặc lợi ích của Anh", tuyên bố nỗ lực phòng thủ của Anh trong khu vực là nhằm phản ứng với "hành động gây hấn của Iran" đối với các đối tác vùng Vịnh.

Vị trí eo biển Hormuz và các nước trong khu vực. Đồ họa: Guardian

Thủ tướng Starmer tuần này khẳng định Anh sẽ không bị lôi kéo vào xung đột Iran. Ông từng bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc sử dụng căn cứ Anh cho các cuộc tấn công vào Iran, nói rằng cần phải chắc chắn rằng mọi hành động quân sự đều hợp pháp.

Ông Starmer thay đổi lập trường sau khi Iran tiến hành những cuộc tấn công vào các đồng minh của Anh trên khắp Trung Đông, nói rằng Mỹ có thể sử dụng căn cứ không quân Fairford ở Anh và Diego Garcia, tiền đồn chiến lược được hai nước sử dụng chung tại Ấn Độ Dương.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)