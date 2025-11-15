Ánh Viên chiến thắng bất ngờ tại Ironman Phú Quốc

An GiangCựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất nhóm tuổi 25-29 tại cuộc thi 3 môn phối hợp Sunrise Sprint sáng 15/11.

Ánh Viên dự thi ba môn phối hợp với nội dung bơi 1km, chạy 5 km và đạp xe 20 km.

Với phần bơi, cựu kình người quê Cần Thơ chỉ mất 10 phút 20 giây để hoàn thành, đạt pace 1:22.

Ánh Viên cán đích nhóm tuổi 25-29 tại cuộc thi 3 môn phối hợp Sunrise Sprint sáng 15/11 tại Phú Quốc. Ảnh: Sunrise Sprint

Trong phần xe đạp, cô mất 40 phút 43 giây, tốc độ trung bình 29,6 km/h. Còn phần chạy bộ là 22 phút 34, đạt pace 4:2. Chỉ số này được cải thiện đáng kể so với mức 10 phút mỗi km khi cô mới bắt đầu thử thách với chạy bộ.

Tổng thời gian hoàn thành các phần thi của Ánh Viên là 1 giờ 18 phút 47 giây, xếp thứ 14 nội dung Individual, hạng nhì nữ chung cuộc và hạng nhất lứa tuổi 25-29.

Trên các diễn đàn chạy bộ và Ironman, nhiều thành viên dành lời tán dương cho kỷ lục gia của bơi lội Việt Nam. Một phần vì Ánh Viên không chuyên tập luyện các môn thi đấu, mà hiện tại chủ yếu dạy bơi cho trẻ em.

Cựu kình ngư cho hay lần này cô chủ yếu đưa các học trò đi thi đấu và muốn thử sức mình nên không đặt mục tiêu cao. "Tôi xem đây là một trải nghiệm tuyệt vời", Ánh Viên nói.

Sau nội dung cá nhân, Ánh Viên sẽ tham dự nội dung đồng đội vào ngày 16/11 với Nguyễn Văn Long và Quang Nguyễn. Viên bơi 1,9 km, còn "dị nhân" Long chạy 21 km và Quang đạp xe 90 km.

Giấy chứng nhận thành tích của Ánh Viên.

Ánh Viên 29 tuổi, được xem là huyền thoại bơi Việt Nam. Trong 10 năm thi đấu đỉnh cao, cô đoạt 150 huy chương, trong đó có 25 HC vàng ở đấu trường SEA Games, một HC bạc và một HC đồng châu Á, hai HC đồng Asiad, HC vàng Olympic trẻ, HC vàng Đại hội Thể thao Quân sự thế giới, HC bạc World Cup.

Sau khi giải nghệ năm 2022, Ánh Viên tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, trở thành huấn luyện viên bơi. Cô từng chia sẻ rằng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại khi có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, tận hưởng những thú vui mới như trang điểm, làm đẹp, phối đồ, tập ăn uống healthy. Cô còn làm mẫu thời trang, dự sự kiện của các nhãn hàng, đăng tải các video chia sẻ kỹ thuật tập bơi trên trang cá nhân.

Đức Đồng