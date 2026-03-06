Ảnh vệ tinh trận địa tên lửa THAAD hứng đòn của Iran

CNN ngày 5/3 công bố ảnh vệ tinh do hãng Airbus chụp trước đó hai ngày về hậu quả đòn tập kích do Iran tiến hành nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Bức ảnh cho thấy đài radar AN/TPY-2 của Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ sản xuất bố trí tại căn cứ bị cháy đen. Các thành phần của hệ thống radar này được đặt trên 5 xe rơ-moóc, tất cả dường như đều đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Có hai hố sâu khoảng 4 mét trên mặt đất gần hệ thống radar, cho thấy có khả năng Iran đã phải thực hiện nhiều đòn tấn công để đánh trúng hệ thống.