Ảnh vệ tinh trận địa tên lửa THAAD hứng đòn của Iran

CNN ngày 5/3 công bố ảnh vệ tinh do hãng Airbus chụp trước đó hai ngày về hậu quả đòn tập kích do Iran tiến hành nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.
Bức ảnh cho thấy đài radar AN/TPY-2 của Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ sản xuất bố trí tại căn cứ bị cháy đen. Các thành phần của hệ thống radar này được đặt trên 5 xe rơ-moóc, tất cả dường như đều đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.
Có hai hố sâu khoảng 4 mét trên mặt đất gần hệ thống radar, cho thấy có khả năng Iran đã phải thực hiện nhiều đòn tấn công để đánh trúng hệ thống.
CNN ngày 5/3 công bố ảnh vệ tinh do hãng Airbus chụp trước đó hai ngày về hậu quả đòn tập kích do Iran tiến hành nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.
Bức ảnh cho thấy đài radar AN/TPY-2 của Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do Mỹ sản xuất bố trí tại căn cứ bị cháy đen. Các thành phần của hệ thống radar này được đặt trên 5 xe rơ-moóc, tất cả dường như đều đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.
Có hai hố sâu khoảng 4 mét trên mặt đất gần hệ thống radar, cho thấy có khả năng Iran đã phải thực hiện nhiều đòn tấn công để đánh trúng hệ thống.
Một đài radar AN/TPY-2 nguyên vẹn của lục quân Mỹ tại đảo Kwajalein hồi năm 2012.
N.R. Jenzen-Jones, chuyên gia đạn dược và là giám đốc công ty nghiên cứu ARES, cho biết radar AN/TPY-2 là "trái tim" của tổ hợp THAAD, một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới.
Thay thế radar AN/TPY-2 là điều không dễ dàng và đây là tổn thất lớn đối với quân đội Mỹ, theo chuyên gia này. Mỗi hệ thống AN/TPY-2 có giá gần nửa tỷ USD.
Một đài radar AN/TPY-2 nguyên vẹn của lục quân Mỹ tại đảo Kwajalein hồi năm 2012.
N.R. Jenzen-Jones, chuyên gia đạn dược và là giám đốc công ty nghiên cứu ARES, cho biết radar AN/TPY-2 là "trái tim" của tổ hợp THAAD, một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới.
Thay thế radar AN/TPY-2 là điều không dễ dàng và đây là tổn thất lớn đối với quân đội Mỹ, theo chuyên gia này. Mỗi hệ thống AN/TPY-2 có giá gần nửa tỷ USD.
Hệ thống ở căn cứ Muwaffaq Salti có khả năng không phải radar duy nhất của tổ hợp THAAD bị Iran đánh trúng.
Ít nhất ba tòa nhà tại cơ sở quân sự gần Al Ruwais và 4 tòa nhà tại cơ sở ở Al Sader, đều tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã bị tập kích gây hư hại trong khoảng thời gian từ ngày 28/2 đến 1/3.
Các nhà kho dùng để chứa radar của tổ hợp THAAD nằm trong số những công trình bị đánh trúng. Không rõ thiết bị bên trong có bị hư hại hay không.
Trong ảnh là những vết đen xuất hiện trên các tòa nhà tại cơ sở gần Al Ruwais vào hôm 1/3, sau khi bị Iran tấn công.
Ảnh vệ tinh cơ sở tại Al Sader ngày 27/2 (trái) và 1/3 cho thấy những vết đen xuất hiện trên các tòa nhà sau cuộc tập kích của Iran.
Không rõ các tổ hợp THAAD ở hai cơ sở trên là của Mỹ hay UAE. Mỹ hiện vận hành 8 khẩu đội THAAD và đã bán hai hệ thống cho UAE. Arab Saudi cũng đang vận hành một tổ hợp.
Trước khi CNN công bố ảnh vệ tinh, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một radar của hệ thống THAAD tại UAE, Lực lượng này cũng thông báo đã đánh trúng một tổ hợp THAAD khác ở Tây Á, song không nêu cụ thể quốc gia.
Ảnh vệ tinh do Planet Labs chụp hôm 3/3 cũng cho thấy đài radar AN/FPS-132 bị hư hại tại Umm Dahal, Qatar.
IRGC trước đó tuyên bố đã "phá hủy tổ hợp radar AN/FPS-132 đặt tại một căn cứ của Mỹ ở Qatar".
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói với CNN rằng sẽ "không bình luận về tình trạng của các khí tài cụ thể tại khu vực vì lý do an ninh tác chiến".
Ảnh vệ tinh do Planet Labs chụp hôm 3/3 cũng cho thấy đài radar AN/FPS-132 bị hư hại tại Umm Dahal, Qatar.
IRGC trước đó tuyên bố đã "phá hủy tổ hợp radar AN/FPS-132 đặt tại một căn cứ của Mỹ ở Qatar".
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói với CNN rằng sẽ "không bình luận về tình trạng của các khí tài cụ thể tại khu vực vì lý do an ninh tác chiến".
Radar AN/FPS-132 được Mỹ triển khai tại đảo Greenland trong ảnh đăng năm 2017.
Đây là radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) với hai mặt ăng-ten thu phát. Thiết kế này cho phép loại bỏ cơ cấu quay của radar thông thường. Mỗi mặt radar sẽ quản lý một khu vực không phận riêng với góc phương vị 120 độ, cung cấp tổng góc nhìn 240 độ.
Radar AN/FPS-132 có tầm theo dõi tối đa 4.800 km, được ví như "mắt thần" chuyên cảnh báo sớm về những đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Radar AN/FPS-132 được Mỹ triển khai tại đảo Greenland trong ảnh đăng năm 2017.
Đây là radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) với hai mặt ăng-ten thu phát. Thiết kế này cho phép loại bỏ cơ cấu quay của radar thông thường. Mỗi mặt radar sẽ quản lý một khu vực không phận riêng với góc phương vị 120 độ, cung cấp tổng góc nhìn 240 độ.
Radar AN/FPS-132 có tầm theo dõi tối đa 4.800 km, được ví như "mắt thần" chuyên cảnh báo sớm về những đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Các địa điểm bị tập kích trong xung đột ở Trung Đông tính đến ngày 5/3. Đồ họa: CNN
Các địa điểm bị tập kích trong xung đột ở Trung Đông tính đến ngày 5/3. Đồ họa: CNN
Phạm Giang (Ảnh: Airbus, Planet Labs, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ, USSF)