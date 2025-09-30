Anh Tú đóng chính phim 'Hoàng tử quỷ'

Ca sĩ kiêm diễn viên Anh Tú đóng phim kinh dị cổ trang, hóa thân "hoàng tử quỷ" trong tác phẩm của đạo diễn Trần Hữu Tấn.

Trong phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Lý triều dị truyện (tác giả Phan Cuồng), Anh Tú đóng nhân vật tên Thân Đức, mang dòng máu nửa người nửa quỷ. Trở lại màn ảnh rộng sau hai năm, anh cho biết vai diễn có độ khó cao, mang màu sắc khác biệt so với các phim bối cảnh hiện đại anh từng đóng. "Tôi hào hứng khi lần đầu được đóng vai phản diện", anh nói.

Anh Tú trong bộ ảnh giới thiệu vai diễn mới. Ảnh: Thanh Hạnh

Nhà sản xuất đặt tiêu chí diễn viên chính phải đóng tốt những phân đoạn nặng về nội tâm, thể hiện được các biến cố dữ dội trong số phận nhân vật. "Tôi hài lòng với cách Anh Tú hóa thân trọn vẹn vào vai diễn", đạo diễn cho biết.

Anh Tú, 33 tuổi, từng theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Khi đó, anh phải làm thêm ở một studio, dắt xe, pha trà cho khách, để trang trải cuộc sống. Cơ hội đầu tiên đến với anh khi đóng phim ngắn Hà Nội, em yêu anh (đạo diễn Luk Vân). Năm 2016, anh góp mặt trong phim chiếu rạp 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu, đóng cùng Harry Lu và Midu. Anh Tú cũng dần nổi lên ở mảng kịch nói với loạt vở Chuyện tình Bangkok, Mỹ nam đại chiến.

Anh dần tham gia nhiều phim điện ảnh hơn như Cua lại vợ bầu (2019), Chị Mười Ba: Ba ngày sinh tử (2021), Siêu lừa gặp siêu lầy (2023), Gặp lại chị Bầu (2024), tham gia show thực tế Anh trai say hi. Anh Tú kết hôn cùng diễn viên Diệu Nhi năm 2022, sau gần 10 năm gắn bó.

Trailer 'Gặp lại chị Bầu' Anh Tú, Diệu Nhi đóng cặp trong "Gặp lại chị Bầu". Video: ABC Pictures

Nhà sản xuất Hoàng tử quỷ ấp ủ dự án suốt 5 năm, chưa ấn định lịch phát hành. Họ mời Trần Hữu Tấn làm đạo diễn sau khi xem loạt phim cổ trang anh từng thực hiện, như Tết ở làng địa ngục, Cám, Kẻ ăn hồn. Kịch bản mang màu sắc huyền bí, lấy bối cảnh thời Lý, xoay quanh những giai thoại về tà thuật, bí ẩn chốn cung đình.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn, 42 tuổi, khởi nghiệp với vai trò đạo diễn các TVC. Phim điện ảnh đầu tay của anh - Bắc Kim Thang (2019) - được chọn vào nhánh "A Window on Asian Cinema" (dành cho phim nổi bật của các đạo diễn châu Á) tại Liên hoan Busan (Hàn Quốc). Tác phẩm đạt doanh thu 40 tỷ đồng khi phát hành trong nước.

Trích trailer phim 'Cám' Trailer phim "Cám" của Trần Hữu Tấn. Video: Đoàn phim cung cấp

Phim Rừng thế mạng (2021) khai thác đề tài sinh tồn, kể về một phượt thủ bị lạc ở Tà Năng Phan Dũng. Chuyện ma gần nhà đạt 58 tỷ đồng, là một trong những dự án Việt doanh thu cao trong năm 2022. Series kinh dị Tết ở làng địa ngục do Hữu Tấn đạo diễn, gây sốt khi phát hành trên Netflix. Năm 2024, Cám - phim lấy cảm hứng từ truyện cổ - đạt gần 100 tỷ đồng.

Mai Nhật