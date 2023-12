Anh Tú đoạt quán quân Ca sĩ mặt nạ

TP HCM"Voi Bản Đôn" Anh Tú vượt qua danh ca Hương Lan và Orange, đoạt quán quân tại chung kết Ca sĩ mặt nạ 2023.

Tối 16/12, Anh Tú giành danh hiệu cao nhất cuộc thi với 45,4% lượt bình chọn của khán giả. Ca sĩ nói: "Tôi cảm ơn mọi người vì luôn yêu thương Voi Bản Đôn trong bốn tháng qua. Giải quán quân sẽ là cột mốc đối với bất kỳ nghệ sĩ nào tham gia chương trình. Khán giả là động lực lớn giúp tôi bước qua được giới hạn bản thân".

Phần thưởng của người chiến thắng là 300 triệu đồng từ nhà sản xuất và một thẻ tín dụng trị giá 100 triệu đồng từ nhà tài trợ.

Trước phần công bố giải thưởng, các mascot Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Ong Bây Bi lần lượt tháo mặt nạ là Anh Tú, danh ca Hương Lan và Orange.

Anh Tú là quán quân "Ca sĩ mặt nạ" mùa thứ hai. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Kết quả không có nhiều bất ngờ vì trước chung kết nhiều người dự đoán Voi Bản Đôn chiến thắng. Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ như Trung Quân Idol, ca sĩ LyLy cũng đoán Voi Bản Đôn là Anh Tú.

Từ vòng một, Anh Tú được ban cố vấn nhận xét chọn ca khúc giúp anh khoe chất giọng, kỹ thuật. Tiết mục Ngày mai em đi lấy chồng (Đông Thiên Đức) của anh được nhiều người chia sẻ lại trên các nền tảng xã hội. Tác giả ca khúc từng cho biết "nổi da gà" khi nghe Voi Bản Đôn hát. Anh đoán giọng ca đằng sau mặt nạ phải là người có kỹ thuật tốt mới có thể lên được quãng giọng nam cao tenor 2. Ca khúc Khóa biệt ly (Đông Thiên Đức) cũng là bài hát gây sốt khi lọt vào top trending trên YouTube.

Qua các màn trình diễn, Anh Tú gây ấn tượng với giọng hát cảm xúc, kỹ thuật thanh nhạc vững chắc, không gặp khó khăn khi trình bày nốt cao. Anh cũng là một trong những gương mặt giữ phong độ ổn định nhất chương trình. Suốt các vòng thi, anh chưa thắng lần nào nhưng đều nằm trong nhóm an toàn. Một lần duy nhất ca sĩ vào vòng nguy hiểm trong tập 10 khi trình bày ca khúc My Everything. Nhưng tại vòng đối đầu, Anh Tú đánh bại mascot Nàng Tiên Hoa (ca sĩ Dương Hoàng Yến) để đi tiếp. Hiện các bài hát của anh trong chương trình trên YouTube đạt 350 triệu lượt xem.

Anh Tú sinh năm 1992, quê Thái Bình. Anh tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đi hát ở phòng trà, nhà hàng trước khi Nam tiến. Cái tên Anh Tú được công chúng chú ý từ cuộc thi The Voice 2017 với ngôi vị á quân. Sau cuộc thi, anh đầu quân về công ty của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Anh có nhiều ca khúc gây ấn tượng như: Cuộc sống em ổn không, Mình làm người yêu nhé em (Vương Anh Tú), Mạnh mẽ lên cô gái (Ái Phương). Sau khi rời khỏi công ty Đông Nhi - Ông Cao Thắng, anh tham gia Rap Việt 2020, 2021 với vai trò ca sĩ hỗ trợ cho Karik, Wowy. Hai năm gần đây anh liên tục ra các sản phẩm: Hàng xóm (LyLy), Real Men (Pixel Neko, Hieuthuhai).

Ong Bây Bi - Orange - là á quân còn Cú Tây Bắc - danh ca Hương Lan - đoạt giải ba.

Top 3 "Ca sĩ mặt nạ 2023" (từ trái sang): ca sĩ Orange, danh ca Hương Lan, ca sĩ Anh Tú. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Đêm chung kết kéo dài bốn tiếng. Khoảng 10.000 khán giả có mặt, theo dõi chương trình tại sân khấu ngoài trời của Trung tâm hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (quận 7). Bên cạnh màn tháo mặt nạ của top 3, sự xuất hiện của 19 mascot cũng mang đến cho khán giả những điều thú vị. Trong đó, tiết mục kết hợp của Tùng Dương, Hoàng Hải và Nhật Thủy trong ca khúc Ngày chưa giông bão (Phan Mạnh Quỳnh) gây ấn tượng.

Ban tổ chức đầu tư mạnh về mặt dàn dựng sân khấu với bốn màn hình LED, dàn ánh sáng, bàn nâng hiện đại, bắn pháo hoa. Tuy nhiên, âm thanh bị trục trặc khiến giọng hát của một số ca sĩ không được rõ. Ngoài ra, tiết mục Duyên mình lỡ của Hương Tràm bị lỗi về đường truyền âm thanh khiến khán giả phát hiện phần hát đè của ca sĩ trên sân khấu.

Ca sĩ mặt nạ mùa hai lên sóng từ tháng 8. Qua 16 tập, các giọng ca lộ diện gồm Ngọc Anh 3A, Ưng Hoàng Phúc, Khánh Linh, Khởi My, Hoàng Dũng, Dương Hoàng Yến, Vũ Thảo My, Thái Ngân, Hoàng Mỹ An, Phượng Vũ, Nhật Thủy, Hoàng Hải, Lâm Bảo Ngọc.

Hoàng Dung