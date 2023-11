Hoàng Hải tái xuất

Hoàng Hải - được gọi là "hoàng tử Vpop" một thời - hát "Hoa nắng", "Em sẽ là giấc mơ" khi lộ diện ở Ca sĩ mặt nạ 2023.

Tối 10/11, Hoàng Hải cởi mặt nạ nhân vật Bố Gấu tại tập 14. Ca sĩ nói: "Đã 10 năm tôi mới trở lại và có cảm xúc này. Tôi hạnh phúc khi được hát cùng ban nhạc, đứng trước các khán giả tuyệt vời".

Khoảnh khắc lộ diện của Hoàng Hải tại chương trình. Ảnh: Vie Channel

Hoàng Hải hát lại một đoạn trong các ca khúc hit của anh như Hoa nắng (Vũ Văn Hà), Em sẽ là giấc mơ (Lưu Thiên Hương). Ca sĩ Bích Phương, Tóc Tiên cho biết yêu thích những nhạc phẩm này từ thời sinh viên, xúc động khi nghe lại.

Bố Gấu nói trân trọng mỗi nhạc phẩm từng hát, biết ơn vì chúng giúp anh tạo dựng tên tuổi, chỗ đứng trong làng nhạc. Có nhiều kỷ niệm với Hoa nắng, từng đi đâu cũng được khán giả yêu cầu, tuy nhiên, đôi lúc ca sĩ thấy "khổ" vì cứ phải hát đi hát lại trên một nền nhạc có sẵn, khiến cảm xúc bị chai sạn.

Hoàng Hải dành thời gian ôn lại chặng đường làm nghề. Anh bắt đầu hoạt động âm nhạc bằng cách sinh hoạt trong nhiều nhóm nhạc như Quả Dưa Hấu, Tình Bạn. Thời đó, họ chạy show sôi nổi, được nhiều sinh viên yêu mến. Có giai đoạn Hoàng Hải tăng cân, do lấy hơi mạnh đến mức bắn cả cúc áo vào khán giả. Anh sau đó lên kế hoạch tập luyện, chỉ trong tháng đầu giảm được bốn kg, để có vóc dáng gọn gàng hơn.

10 năm qua, Hoàng Hải muốn dành thời gian để cân bằng bản thân, cảm xúc. Gần đây, khi xem đồng nghiệp xuất hiện tại chương trình, thăng hoa trong từng tiết mục sau lớp mặt nạ, Hoàng Hải nói bị thôi thúc, nghĩ cần phải trở lại để gặp gỡ mọi người.

Hoàng Hải hát "Nhắn gió mây rằng anh yêu em" tại vòng lộ diện. Ảnh: Vie Channel

Trấn Thành cho biết từng làm việc chung với Hoàng Hải tại một cuộc thi, do đó khi nghe anh cất giọng tại vòng đầu đã đoán ra. Diễn viên nói: "Giọng hát của Bố Gấu đặc trưng với nốt cao mà không phải ai cũng có được". Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết nổi da gà khi nghe Hoàng Hải hát ca khúc mới - Có nỗi buồn ghé qua.

Hoàng Hải, 41 tuổi, quê Hà Nội, từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc của Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Năm 2004, ca sĩ hoạt động solo sau rời nhóm nhạc Tình Bạn. Năm 2005, Hoàng Hải tham gia cuộc thi Sao Mai, vào vòng chung kết. Một năm sau, Hoàng Hải tiếp tục thi và đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai điểm hẹn, được khán giả đặt cho nickname "Hoàng tử V-pop".

Từ năm 2008, Hoàng Hải thử sức với thể loại R&B, có các ca khúc gây chú ý như Em sẽ là giấc mơ, Cứ im lặng đi, từng đoạt các giải thưởng tại Làn Sóng Xanh. Năm 2012, anh phát hành album Tìm lại thời gian gây chú ý. 10 năm qua, Hoàng Hải rút lui khỏi làng nhạc. Về đời tư, anh cho biết đang trong một mối quan hệ.

Ca sĩ mặt nạ mùa hai lên sóng từ tháng 8. Qua 14 tập, các giọng ca đã lộ diện gồm Ngọc Anh 3A, Ưng Hoàng Phúc, Khánh Linh, Khởi My, Hoàng Dũng, Dương Hoàng Yến, Vũ Thảo My, Thái Ngân, Hoàng Mỹ An, Phượng Vũ, Nhật Thủy. Top 4 gồm Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, HippoHappy, Ong Bây Bi tiếp tục tranh tài ở bán kết trước khi lộ diện top 3 bước vào chung kết, diễn ra ngày 16/12 ở TP HCM.

Tân Cao