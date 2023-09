Anh truy tố 5 người bị cáo buộc làm gián điệp Nga

Công tố viên Anh truy tố 5 công dân Bulgaria với cáo buộc hoạt động gián điệp cho Nga trong gần ba năm.

Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) ngày 21/9 thông báo truy tố ba người đàn ông và hai phụ nữ quốc tịch Bulgaria sống tại London và Norfolk, với cáo buộc "âm mưu thu thập thông tin cho kẻ thù nhằm gây hại tới lợi ích, an ninh quốc gia" từ tháng 8/2020 đến tháng 2 năm nay.

Cảnh sát đã khám xét nơi ở của ba nghi phạm và phát hiện giấy tờ tùy thân, hộ chiếu được cho là giả của Anh, Cộng hòa Czech, Croatia, Hy Lạp, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Slovenia. 5 người này cũng bị cáo buộc hoạt động gián điệp ở Montenegro.

Giới chức Anh không nêu rõ hoạt động "gián điệp" của những người này.

Ba trong 5 công dân Bulgaria bị nghi hoạt động gián điệp tại Anh. Ảnh: BBC

Các nghi phạm, từ 29 đến 45 tuổi, sẽ trình diện tại tòa án Westminster ngày 26/9. Các thủ tục tố tụng hình sự đang diễn ra và các nghi phạm đều có quyền được xét xử công bằng, Nick Price, người đứng đầu bộ phận Phòng chống Tội phạm Đặc biệt của CPS, cho biết.

Đại sứ quán Nga tại London chưa bình luận về thông báo này.

Anh gần đây có những động thái cứng rắn hơn đối với các mối đe dọa an ninh, đặc biệt là hoạt động gián điệp. Hồi tháng 7, London thông qua luật an ninh quốc gia, tăng cường các biện pháp ngăn chặn những mối đe dọa này.



Chính phủ Anh coi Nga là "mối đe dọa an ninh lớn nhất". Tình báo Anh năm ngoái cho hay hơn 400 người bị nghi là điệp viên Nga đã bị trục xuất khỏi châu Âu, được coi là "đòn giáng chiến lược lớn nhất" nhắm vào năng lực tình báo của Moskva gần đây.

Đức Trung (Theo Reuters, CBS News)