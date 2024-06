Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ xuất hiện trong tiết mục của Đức Phúc, HIEUTHUHAI, Công Dương ở show âm nhạc "Anh trai say hi".

Thùy Tiên gây bất ngờ trong show 'Anh trai say hi' Trích tiết mục "Nỗi đau ngây dại", Thùy Tiên xuất hiện từ 0:27. Video: Vie

Cô góp mặt trong phần thi của nhóm Đức Phúc với ca khúc Nỗi đau ngây dại (tác giả Trungg I.U), phát tối 22/6. Người đẹp hóa thành công chúa, được ba hoàng tử theo đuổi song cô vẫn một lòng cự tuyệt. Phút cuối, khi tháo mặt nạ, Thùy Tiên khiến các thí sinh đội khác và 300 khán giả trường quay ngạc nhiên, vỗ tay phấn khích.

Trên mạng xã hội, tiết mục gây chú ý, một số video đạt hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều khán giả khen ngợi Thùy Tiên là một trong những điểm nhấn của tập hai, tạo nét tươi mới giữa dàn thí sinh nam.

Hoa hậu cho biết nhận lời mời từ ca sĩ Đức Phúc. Trước đó, cô đóng MV Ngày đầu sau chia tay của đàn anh, quay show thực tế cùng HIEUTHUHAI. Cô tham gia chương trình để mong cọ xát kinh nghiệm, học hỏi cách làm nghề chuyên nghiệp, không muốn chỉ dừng lại ở hình ảnh hoa hậu.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 26 tuổi, quê TP HCM. Sau đăng quang Miss Grand International 2021 ở Thái Lan, cô tham gia nhiều hoạt động xã hội, thực hiện loạt series gồm Đu Đêm, Nong Dân, Những điều nhỏ xíu, gắn với cuộc sống người lao động. Năm 2023, cô giới thiệu dự án Vui lên nha nhằm xây dựng khu vui chơi cho trẻ em tại các bệnh viện cả nước. Thùy Tiên nhận nhiều bằng khen, từng được Bộ ngoại giao Hàn Quốc mời làm diễn giả tại Hội nghị Quốc tế lần 5.

Tạo hình Thùy Tiên trên sân khấu "Anh trai say hi". Ảnh: Vie

Phần thi của nhóm Đức Phúc xếp thứ ba trong sáu đội, theo khán giả trường quay bình chọn, mỗi thành viên được cộng thêm 50 điểm. Hạng nhất thuộc về tiết mục No Far No Star - đội của Song Luân, Rhyder, Captain, mỗi người được cộng 100 điểm. Hạng nhì là nhóm Don’t Care (Isaac, Gin Tuấn Kiệt, Quang Hùng MasterD), mỗi ca sĩ có thêm 75 điểm. Điểm số cá nhân của các "anh trai" chưa được công bố ở tập hai, do đó chưa thí sinh nào bị loại.

Chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ là giọng ca trẻ, gây chú ý ở làng nhạc qua nhiều bản hit. Isaac, Song Luân, Quân A.P, Đức Phúc, Erik, Ali Hoàng Dương, Lou Hoàng, Anh Tú được đánh giá có giọng hát kiêm vũ đạo tốt. Các ca sĩ trẻ khác tham gia là Nicky, Quang Hùng MasterD, Jsol, Đỗ Phú Quí, Công Dương.

Show được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show dự kiến có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Anh trai say hi được ra mắt sau thành công của nhiều show thực tế về âm nhạc, trong đó có Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - chương trình dành cho các giọng ca nữ, phát sóng năm 2023. Anh trai vượt ngàn chông gai - một cuộc thi khác dành cho nam - quy tụ 33 nghệ sĩ trên 30 tuổi, cũng ra mắt cuối tháng 6.

