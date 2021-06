Ảnh thu hoạch hoa súng thắng giải quốc tế

Zen at Sea (Thiền trước biển), một tác phẩm vào top 5, do tác giả Eddy Verloes chụp những người đàn ông Do Thái đứng trước biển và cảm nhận sự tự do theo cách của họ. Bức ảnh nằm trong chùm ảnh Losing Our Minds mà Eddy thực hiện vào đầu năm 2020 cũng là thời điểm thế giới khủng hoảng vì Covid-19.